Cayó el “roba motos” de Saavedra al que le ganó la codicia

La Policía de la Ciudad detuvo en el barrio de Saavedra a un ladrón de motos que robó un vehículo estacionado en la vía pública y que poco antes había intentado sustraer otro en la misma zona.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Comisaría Vecinal 12A, que fueron alertados por un llamado al 911 sobre un sospechoso que manipulaba una moto en Holmberg al 4400.

Al llegar al lugar, un vecino aportó datos sobre el delincuente, que había escapado hacia Ruiz Huidobro. Con esa información, los móviles lograron interceptarlo a 200 metros, cuando circulaba con una moto marca Zanella Patagonian con el tambor de ignición dañado.

Mientras se verificaba el estado del rodado, el personal recibió imágenes del grupo vecinal de la zona, donde se veía al mismo sospechoso intentando sustraer otra moto en Olof Palme al 4700, también en Saavedra.

Al entrevistar al propietario del segundo rodado, éste constató daños en el lateral izquierdo y cortes en los cables de un faro auxiliar.

La causa quedó en manos de la Fiscalía del Distrito de los Barrios Saavedra Núñez, a cargo del Dr. Campagnoli, Secretaría Única del Dr. Bagnardi.