Daniel Gómez Rinaldi fue apuñalado luego de sufrir un robo en Recoleta

El periodista Daniel Gómez Rinaldi contó en primera persona el violento robo que sufrió en pleno barrio de Recoleta. Explicó que le sacaron el celular y lo apuñalaron en la pierna.

En diálogo con el programa Esta Mañana (Radio Rivadavia), el periodista repasó cómo fue el asalto que padeció mientras estaba subiendo al colectivo 39 en la Av Santa Fe y Talcahuano para ir a ese ciclo periodístico, donde trabaja.

Tras comentar que el ladrón le arrebató el teléfono que tenía en la mano, dijo que lo corrió por la calle Talcahuano para recuperarlo.

“Me doy cuenta que se metió en el container de basura. Abro la puerta, lo veo y le digo que me lo devuelva porque necesito trabajar. Sale despacio, pero saca un cuchillo. Me pega un puntazo en la pierna y después otro”, dijo Rinaldi, entre lágrimas.

Tras el forcejeo y el asalto, el ladrón escapó. “Ya no podía más. Me quedé gritando que llamen a la Policía y a los dos minutos vinieron”, remarcó el periodista, que siguió llorando por lo que le tocó pasar.

El teléfono que el ladrón le había sacado estaba en el lugar ya que la Policía pudo encontrarlo. “Los oficiales llamaron al SAME porque me dolía la pierna. Tengo como un puntazo. Era un cuchillo Tramontina. Los médicos me hicieron una limpieza y me llevaron a la guardia”, precisó.

Se labraron actuaciones por tentativa de robo y lesiones con la intervención de la Fiscalía Nro. 3 a cargo del Dr. Roma.