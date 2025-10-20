De un piedrazo reventó el vidrio de un auto, metió la mitad del cuerpo por la ventanilla y se llevó un bolso

Un nuevo hecho de inseguridad volvió a registrarse en la intersección de avenida Colón y Domingo Zípoli, en la capital cordobesa, un punto señalado por los vecinos como la “esquina desamparada” debido a la reiteración de robos bajo la misma modalidad.

El episodio ocurrió este viernes alrededor de las 16, cuando un hombre rompió con una piedra el vidrio lateral de un vehículo detenido en el semáforo y, en cuestión de segundos, se apoderó de un bolso antes de darse a la fuga.

En las imágenes captadas por un video difundido en redes sociales se observa al delincuente acercarse al rodado, lanzar el objeto contra la ventanilla y, tras forcejear brevemente, huir corriendo por una de las calles laterales.

Según los vecinos de la zona, ya se denunciaron más de una decena de episodios similares en los últimos meses, todos ocurridos mientras los vehículos permanecen detenidos por el semáforo. Reclaman mayor presencia policial y controles en la zona para evitar nuevos ataques.