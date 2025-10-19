”Si vas por la banquina, te vamos a demorar”: habrá tolerancia cero para los “banquineros”

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial anunció una serie de medidas vinculadas al tránsito en las rutas bonaerenses.

En ese sentido, el Ministerio de Transporte hizo especial hincapié en los “banquineros”, es decir, aquellos conductores que realizan sobrepasos utilizando una porción de la cinta asfáltica reservada para emergencias.

“Si vas por la banquina, te vamos a demorar”, explicó el personal en un vídeo en el cual detienen a un hombre que pasó a un camión por la derecha. “Te vas a ir con la infracción en el bolsillo”, advirtieron.

Además, se controlan otras conductas riesgosas como el uso de celular al conducir, la sobrecarga de vehículos o el transporte de cargas sin las medidas de seguridad correspondientes.

El Ministerio continúa además modernizando su parque automotor y equipamiento, entregando a los agentes de fiscalización herramientas esenciales para el cumplimiento de su tarea: balizas, sirenas, altavoces y cámaras de seguridad en los móviles.

Próximamente se incorporarán body cams para el personal, lo que permitirá respaldar los procedimientos con registros fílmicos y reforzar la transparencia y la seguridad del personal interviniente.

Paralelamente, se avanza en un proceso sostenido de capacitación interna en conjunto con la Dirección Provincial de Políticas Educativas Preventivas y el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), abordando contenidos sobre conducción segura, primeros auxilios, utilización de DEA y formación específica para agentes de tránsito.

Estas instancias refuerzan el compromiso del Ministerio con la profesionalización y el cuidado de quienes trabajan diariamente en la vía pública para salvar vidas.