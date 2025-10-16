Un menor robó una moto en Villa Crespo, se desató una persecución por la General Paz y embistió a un policía

La Policía de la Ciudad detuvo en la avenida General Paz a un menor de edad que circulaba a bordo de una moto robada el mismo día en el barrio de Villa Crespo, tras una rápida intervención del sistema de Alerta Temprana y el monitoreo en tiempo real de las cámaras del Anillo Digital.

El hecho comenzó cuando el sistema de lectoras de patentes detectó el paso de una moto Honda NX4 Falcon gris en la intersección de Olivera y la autopista Perito Moreno, la cual había sido denunciada por robo.

El damnificado detalló que la moto se la habían sustraído de la calle Tres Arroyos al 600, donde la dejó estacionada en la vía pública antes de ingresar a su trabajo.

Tras observar las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, el dueño de la moto verificó que al rodado se lo había llevado un hombre arrastrándolo por la calle.

De inmediato, se irradiaron las alertas y un operador del sistema del Anillo Digital confirmó que la moto había pasado por Olivera y Perito Moreno, por lo que desde el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) se realizó un seguimiento en tiempo real del rodado y se trasladaron móviles.



El menor embistió a un policía motorizado y fue interceptado en el cruce de las avenidas General Paz y Roca, en Villa Riachuelo. Allí, el motociclista fue detenido pese a intentar darse a la fuga.

Intervino la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Número 47, a cargo del doctor Marcelo Solimine, Secretaría Única del doctor Aranda, y se dispuso que el menor sea trasladado a la sede policial, además del secuestro del rodado.

