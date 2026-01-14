Buque narco desde Brasil: España interceptó casi 10 toneladas de cocaína

La Policía Nacional confiscó el mayor cargamento en altamar en toda la historia de España, gracias a una operación internacional que ha permitido interceptar en el Atlántico un buque mercante con casi diez toneladas de cocaína ocultas en sal.

El barco, que partió desde Brasil para introducir las sustancias en Europa, ha sido abordado al oeste de Canarias por agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO), tal y como han confirmado para Europa Press.

Los agentes han localizado un total de 9.994 kilos de cocaína distribuidos en 294 fardos, escondidos bajo toneladas de sal, junto a un arma de fuego utilizada para custodiar la carga, según detalló el subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Jesús Javier Plata. Tras culminar el operativo ‘Marea Blanca’, los agentes procedieron a la detención de los trece tripulantes, entre ellos siete de nacionalidad india, cuatro turca y dos serbia.

Tal y como ha especificado el subdelegado, la pesquisa comenzó cuando se detectó la actividad de una organización multinacional dedicada, presuntamente, a la exportación de grandes cantidades de cocaína desde Sudamérica hacia Europa. Para llevar a cabo la detención del barco, la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y el Juzgado Central de Instrucción Número 4 han cooperado juntos en una compleja investigación.

Además de la cooperación de los cuerpos españoles mencionados, fue necesario el trabajo conjunto entre la Policía Nacional, la DEA de Estados Unidos, la NCA del Reino Unido, la Policía Federal de Brasil, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas (MAOC). Gracias a ello, las autoridades han podido diseñar un protocolo de captura y facilitar el abordaje en alta mar.

Aun así, el asalto al buque mercante presentó retos logísticos. Una vez asegurada la embarcación, el buque quedó sin combustible y permaneció a la deriva cerca de doce horas, lo que obligó a solicitar la intervención de Salvamento Marítimo para su remolque hasta el puerto de Santa Cruz de Tenerife. En este sentido, según explicó el jefe provincial de la Policía Nacional, Jesús María García, la coordinación entre las distintas agencias permitió evitar la dispersión de la tripulación y asegurar la integridad de la carga incautada.

Una vez los agentes especializados pudieron subir al barco, los veteranos antidroga quedaron sorprendidos por la magnitud de la incautación. “Desde el año 1999, cuando se intervino el buque ‘Tammsaare’ con 7.500 kilos de cocaína, no se había realizado una incautación de estas dimensiones en aguas internacionales”, señaló públicamente el jefe de la Brigada Central de Estupefacientes, Alberto Morales.

Inmediatamente, la droga ha quedado bajo custodia judicial en Tenerife mientras se desarrolla la instrucción del caso. Las autoridades investigan los vínculos de la organización responsable y el destino final de la carga. Este operativo marca un precedente en la historia de la Policía Nacional y reafirma la cooperación internacional en la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes.

