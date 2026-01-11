Salvajes: la arrastraron media cuadra por la cartera

Un violento episodio de inseguridad sacudió a los vecinos de Villa Albertina, Lomas de Zamora, cuando una mujer fue víctima de un ataque salvaje mientras se dirigía a la parada de colectivos hacia su trabajo.

El hecho ocurrió a las 6:20 de la mañana en la intersección de Zumaya y Arana Goiri.

Según informaron fuentes locales, un Renault 19 gris con el capot negro se acercó sigilosamente a la mujer, y el conductor tomó su cartera. Al no soltarla de inmediato, la arrastró unos 20 metros por la calle, en lo que fue un momento de extremo peligro.

La víctima logró finalmente entregar la cartera ante la violencia del ataque, mientras los delincuentes escapaban del lugar a bordo del automóvil.

Durante el incidente, la mujer sufrió heridas producto del arrastre y tuvo que recibir asistencia médica.