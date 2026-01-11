Volvía a su casa para ver a su pareja embarazada y terminó baleado en un brutal asalto

Un nuevo y grave hecho de inseguridad ocurrió en Lomas de Zamora, donde un joven estuvo a punto de morir al ser asaltado por delincuentes armados cuando regresaba a su casa para reencontrarse con su pareja, embarazada de nueve meses.

Según el relato de la víctima, momentos antes había retirado su vehículo de un taller mecánico. Al iniciar el regreso a su domicilio, fue sorprendido por dos ladrones que lo obligaron a descender del automóvil para robarle.

En medio de la desesperación, el joven intentó huir dando marcha atrás con el auto. Sin embargo, uno de los delincuentes le disparó a quemarropa y lo obligó a bajarlo del rodado. La víctima -ya en la vereda- se sacó la remera, mientras los ladrones se llevaban su auto y comprobó que la bala sólo le había rozado el pecho. Un verdadero milagro, en una traumática situación.