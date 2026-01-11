Volvía a su casa para ver a su pareja embarazada y terminó baleado en un brutal asalto

Un nuevo y grave hecho de inseguridad ocurrió en Lomas de Zamora, donde un joven estuvo a punto de morir al ser asaltado por delincuentes armados cuando regresaba a su casa para reencontrarse con su pareja, embarazada de nueve meses.
Según el relato de la víctima, momentos antes había retirado su vehículo de un taller mecánico. Al iniciar el regreso a su domicilio, fue sorprendido por dos ladrones que lo obligaron a descender del automóvil para robarle.
En medio de la desesperación, el joven intentó huir dando marcha atrás con el auto. Sin embargo, uno de los delincuentes le disparó a quemarropa y lo obligó a bajarlo del rodado. La víctima -ya en la vereda- se sacó la remera, mientras los ladrones se llevaban su auto y comprobó que la bala sólo le había rozado el pecho. Un verdadero milagro, en una traumática situación.
Los ladrones escaparon con el vehículo, que fue hallado horas más tarde en la localidad de Ingeniero Budge.