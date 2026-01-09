Maher Carrizo cerca de River y Boca cerró a Hinestroza

Avanza el mercado de pases en el fútbol argentino y ya es un hecho la novedad en Boca: Marino Hinestroza es el primer refuerzo. Después de varios días de negociación, Atlético Nacional decidió hacer lugar al pedido del colombiano y aceptó la última oferta.

La extensa y sinuosa operación, marcada por cambios de postura del conjunto colombiano y conflictos en el medio con el propio futbolista, finalmente se cerró en un monto cercano a los cinco millones de dólares por la totalidad de la ficha del extremo de 23 años. Cuando quede todo asentado en los documentos, volará rumbo a Buenos Aires y firmará un contrato por cuatro temporadas con el Xeneize.

El deseo de Juan Román Riquelme se cumplió e Hinestroza se pondrá la camiseta de Boca para reforzar el sector derecho de la ofensiva del plantel de Claudio Úbeda. Era la posición a cubrir como prioridad y, finalmente, tendrá dueño.

Hinestroza disputó 84 partidos con el Verdolaga, tras efímeros pasos por Palmeiras, Pachuca y Columbus Crew. Juega como extremo por derecha y acumuló 11 tantos y 14 de asistencias. Es muy explosivo, con características similares a las de Sebastián Villa, jugador al que potenció Miguel Ángel Russo mientras coincidieron en Boca.

La situación en River:

Mientras continúa con su pretemporada en San Martín de los Andes y ante la dificultad de incorporar a Santino Andino, el Millonario retomó las charlas con el Fortín para cerrar a una de las mayores promesas del fútbol argentino, Maher Carrizo.

Según informó el periodista Juan Patricio Balbi, durante la noche del jueves se dio una comunicación muy importante entre los presidentes Stéfano Di Carlo y Fabián Berlanga y la llegada de Carrizo a Núñez quedó al caer.

"Gallardo está decidido a tener a Carrizo en su plantel y River avanzó a fondo anoche por la ficha del futbolista. La intención es cerrar el acuerdo definitivo en las próximas horas, para quedarse con el 50% del pase en unos 6 millones de dólares. La voluntad del futbolista es salir de Vélez, ya tenía una promesa de venta, y lo que cambió en la postura del club de Liniers es su situación económica delicada", señaló el cronista.

Según Balbi, Carrizo, nacido hace 19 años en Santiago del Estero y una de las figuras de Argentina en el último Mundial Sub 20, "está muy cerca de ser nuevo jugador de River".

En el plano River, Aníbal Moreno, uno de los nuevos refuerzos señaló en una entrevista que se trata de "un gran paso" para su carrera, tras dejar Palmeiras.

"Es muy importante. La verdad que es algo que gracias a Dios se dio rápido. Eso por ahí quita un poco el estrés, pero muy muy feliz, es un gran paso en mi carrera. Estoy tratando de tomarlo con mucha responsabilidad y prepararnos de la mejor forma", señaló el también ex Newell's y Racing.

Moreno dio más precisiones de cómo tomó la decisión: "Desde que se dio esta posibilidad le dije a mi representante que de mi parte ni lo dudaba, que quería venir, quería incorporarme y quería ya tratar de comenzar con el grupo. Gracias a Dios se dio todo rápido. Y con Marcelo (Gallardo) hablé cuando llegué para conocernos: hablamos de fútbol, de cómo era Brasil, el fútbol que River propone, también cosas personales. Fue una charla muy positiva. Y ya tratando de poner el trabajo en campo y ponernos a punto".

Manejó un taxi, pensó en el retiro y fue el héroe de Lanús campeón de la Sudamericana:

El Club Lanús conquistó en su momento su segundo título internacional al imponerse en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, en una definición por penales que tuvo a Nahuel Losada como protagonista. El arquero se convirtió en el héroe del Granate al detener tres disparos en la tanda, lo que aseguró la consagración del equipo argentino en el Defensores del Chaco, de Asunción en la capital de Paraguay. La actuación del arquero resultó determinante y coronó una historia personal marcada por la perseverancia y la superación de adversidades.

Antes de alcanzar la gloria con Lanús, atravesó varias etapas de incertidumbre y dificultades. Durante su formación en las divisiones inferiores de Estudiantes de La Plata, fue padre joven y debió buscar alternativas para sostener a su familia.

“Me ha tocado ser padre muy joven y cursando las Inferiores en Estudiantes mi papá era poseedor de un taxi y para darme una mano y solventar gastos, me lo daba. Siempre estuvo, por eso estoy súper agradecido a esa mano que en su momento me ayudó mucho. Bueno, hoy lo ayudé a él a disfrutar”, recordó Nahuel sobre aquellos años en los que alternaba el fútbol con otras tareas tras ascender con Belgrano a la Liga Profesional luego de una histórica campaña en la Primera Nacional 2022.

“A veces quería tirar la toalla, muchas veces lo pensé, y mi viejo atrás alentándome. Cuando se revirtió, la verdad que tomé noción de todo lo que ha transcurrido y saqué un fuego interior que hoy me está haciendo disfrutar”, expresó.

Y agregó: “Las oportunidades no se me daban, buscaba jugar. A algunos que se jugaron por mí y hoy les estoy pagando a toda esa gente que me dio esa posibilidad, ese granito de arena en esos momentos”.