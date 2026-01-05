Luzu vs Olga: Arrancó la programación de los canales de streaming durante el verano y en la Costa Atlántica

El streaming no se toma vacaciones y el verano 2026 promete ser uno de los más intensos hasta ahora. OLGA y Luzu TV apuestan fuerte a la Costa Atlántica con grillas completas, transmisiones en vivo y decenas de personas trabajando detrás de cámara para sostener la pantalla durante un enero que ya comenzó.

Lejos de apagar las luces, OLGA redobla la apuesta y trasladó toda su programación a un hostel en Mar del Plata, con emisiones de lunes a viernes desde Quba, Playa Grande. El lema es claro: OLGA no se toma vacaciones.

La grilla veraniega queda conformada de la siguiente manera:

Sería increíble – de 7 a 10 hs

Soñé que veraneaba – de 10 a 12:30 hs

Tapados de laburo – de 12:30 a 14:30 hs

TDT – de 14:30 a 16:30 hs



Con vista al mar, espíritu relajado y clima de verano, el canal mantiene sus programas fuertes, adaptados a la temporada y con contenido pensado para acompañar a la audiencia desde la mañana hasta la tarde.

Por su parte, Luzu TV también le hace frente al verano. Así queda la programación diaria:

7:00 a 8:00hs – #FMLuzu

8:00 a 10:00hs – #AntesQueNadie

10:00 a 12:30hs – #NadieDiceNada

12:30 a 14:30hs – #PatriaYFamilia

14:30 a 16:30hs – #SeFueLarga

16:30 hs – #ResuEnVivo (nuevo programa)

19:00 a 20:00hs – FM Luzu 2

El show del verano: lunes de 20 a 22



Con una estructura que cubre casi todo el día, Luzu apuesta a la continuidad de sus ciclos más fuertes y suma nuevos espacios para reforzar la oferta veraniega.