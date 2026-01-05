¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Información general

Luzu vs Olga: Arrancó la programación de los canales de streaming durante el verano y en la Costa Atlántica

Marley y Flor Peña se suman al canal que lidera Nicolás Occhiato con un programa especial, “El show del verano”, que irá los lunes a la noche. Además, contarán con más propuestas en Pinamar. Por su parte, en Olga transmiten también en vivo desde un hostel de Playa Grande, en Mar del Plata. Conocé la grilla completa.
 

Por Redacción

Lunes, 05 de enero de 2026 a las 10:31

El streaming no se toma vacaciones y el verano 2026 promete ser uno de los más intensos hasta ahora. OLGA y Luzu TV apuestan fuerte a la Costa Atlántica con grillas completas, transmisiones en vivo y decenas de personas trabajando detrás de cámara para sostener la pantalla durante un enero que ya comenzó.

Lejos de apagar las luces, OLGA redobla la apuesta y trasladó toda su programación a un hostel en Mar del Plata, con emisiones de lunes a viernes desde Quba, Playa Grande. El lema es claro: OLGA no se toma vacaciones.

La grilla veraniega queda conformada de la siguiente manera:

Sería increíble – de 7 a 10 hs

Soñé que veraneaba – de 10 a 12:30 hs

Tapados de laburo – de 12:30 a 14:30 hs

TDT – de 14:30 a 16:30 hs


Con vista al mar, espíritu relajado y clima de verano, el canal mantiene sus programas fuertes, adaptados a la temporada y con contenido pensado para acompañar a la audiencia desde la mañana hasta la tarde.

Por su parte, Luzu TV también le hace frente al verano. Así queda la programación diaria:

7:00 a 8:00hs – #FMLuzu

8:00 a 10:00hs – #AntesQueNadie

10:00 a 12:30hs – #NadieDiceNada

12:30 a 14:30hs – #PatriaYFamilia

14:30 a 16:30hs – #SeFueLarga

16:30 hs – #ResuEnVivo (nuevo programa)

19:00 a 20:00hs – FM Luzu 2

El show del verano: lunes de 20 a 22


Con una estructura que cubre casi todo el día, Luzu apuesta a la continuidad de sus ciclos más fuertes y suma nuevos espacios para reforzar la oferta veraniega.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD