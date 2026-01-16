Se estrenó la canción de Gorillaz producida por Bizarrap, “Orange County”

La carrera musical de Bizarrap sigue en ascenso y lo encuentra con su participación en el flamante lanzamiento de Gorillaz. La colaboración estaba anunciada desde hace tiempo y formará parte del álbum The Mountain, que verá la luz el próximo 27 de febrero.

Este nuevo single se titula “Orange County” y fue escrita por Damon Albarn, Kara Jackson y el propio Bizarrap. Otros de los invitados para el tema son Tony Allen y Anoushka Shankar.

Se trata de un álbum con canciones en cinco idiomas: árabe, inglés, hindi, español y yoruba. Fue grabado en Londres y Devon, varias locaciones en la India, incluidas Mumbai, New Delhi, Rajasthan y Varanasi, así como en Ashgabat, Damasco, Los Ángeles, Miami y Nueva York.

Esta nueva canción implica un importante paso internacional en la carrera de Bizarrap quien en los últimos meses estrenó dos exitosas canciones: una junto a Daddy Yankee y otra junto a J Balvin.

Pero Bizarrap no es el único argentino que aparecerá en The Mountain, porque Gorillaz ya había publicado su colaboración con Trueno. El rapero, que había hecho freestyle durante la presentación de los británicos en el Quilmes Rock 2022, grabó en la canción “The Manifesto”.

En este sentido, su complicidad (Trueno) con Albarn y compañía continuará, ya que será uno de los actos de apertura de The Mountain Tour. La gira comenzará en Manchester el 20 de marzo de 2026 y visitará arenas por todo el Reino Unido e Irlanda.

The Mountain es el noveno álbum de estudio de la banda, un extenso paisaje sonoro de instrumentos y sonidos, repleto de voces enriquecidas, melodías y ritmos adictivos, que abarcan una colección de 15 canciones que encarnan la esencia misma del espíritu colaborativo de Gorillaz.

En cuanto al estilo de “Orange County”, tiene una fuerte presencia de sintetizadores retro, sonidos de vientos y, hacia la mitad del tema se incorpora una base electrónica -un elemento clave de todas las producciones de Bizarrap y también una constante de la banda comandada por Albarn-.