“Oye, guapa”: Ben Affleck y Matt Damon se ríen del audio viral de Luciano Castro

El audio de Luciano Castro que se viralizó en redes sociales durante los últimos días no solo generó repercusión en la Argentina, sino que terminó traspasando fronteras de una manera tan inesperada como impensada.

Lo que empezó como un mensaje privado enviado durante una estadía en Madrid, y que luego se transformó en material de “memes” y burlas en plataformas digitales, llegó nada menos que a Hollywood.

Allí, Ben Affleck y Matt Damon se sumaron a la tendencia durante una entrevista que rápidamente dio que hablar. Desde que trascendió el mensaje en el que Castro hablaba con un marcado acento español para intentar conquistar a una joven actriz, las redes sociales se llenaron de comentarios, imitaciones y chistes que pusieron al actor argentino en una situación incómoda.

El contenido del audio llegó a oídos de Affleck y Damon. Durante una entrevista, los actores decidieron recrear el tono y algunas frases del mensaje que había circulado con fuerza en internet.

“Oye Sara, buen día guapa. No quiero ser un gilipollas ni... atosigais, ni molestarte”, se los escucha decir, en una clara referencia al mensaje que Luciano Castro le envió a Sarah Borrell y que se convirtió en uno de los audios más comentados de los últimos tiempos. La escena, breve pero contundente, no tardó en viralizarse y sumar una nueva capa de exposición al episodio.

La situación se dio en un clima relajado, con complicidad entre los entrevistados y la periodista que les realizó la entrevista. Lejos de un tono agresivo, la recreación funcionó como un guiño humorístico que terminó amplificando aún más el alcance del audio original. Para muchos usuarios en redes, el hecho de que dos figuras de primer nivel del cine mundial se hicieran eco del tema confirmó hasta dónde había llegado la viralización.

En medio de la charla, también hubo lugar para referencias culturales argentinas que sorprendieron al público. “Esta mañana estuve tomando mate”, contó Damon, y agregó un dato que despertó curiosidad: reveló que hay un lugar en Nueva York donde se vende la bebida “como si fuera un ice tea”. El comentario no pasó inadvertido y reforzó el vínculo del actor con la Argentina, teniendo en cuenta que su esposa es argentina.

"El botín":

La dupla de amigos de Hollywood, Matt Damon y Ben Affleck, se vuelve a reunir en pantalla con una nueva apuesta para Netflix.

En esta oportunidad, el dúo protagoniza el thriller policial "The Rip", cuyo título en español es "El botín".

La trama, que promete drama, suspenso y acción, sigue a Damon y Affleck, dos policías de Miami que se ven envueltos en una situación complicada luego de que su equipo encuentra 24 millones de dólares escondidos en una casa de seguridad.

"Obligados por ley a contar el dinero antes de irse, los policías y su equipo deben sobrevivir la noche... y entre ellos", revela la sinopsis.

El elenco se completa con Steven Yeun, Kyle Chandler, Teyana Taylor, Catalina Sandino Moreno y Sasha Calle, con guion y dirección de Joe Carnahan.

El film llegó este 16 de enero al catálogo de Netflix. Tiene una duración de 1 hora y 52 minutos y es apta para mayores de 16 años.