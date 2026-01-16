“Besaría a Florencia de la V”: Maxi López contó a qué hombre le daría un beso y generó polémica

En plena transmisión del stream de Olga desde Mar del Plata, Maxi López respondió "a qué hombre besaría" y mencionó a la conductora de "Intrusos".

Nati Jota le preguntó al exfutbolista: “¿Maxi, les diste besos a varones?“. Luego de eso, el ex de Wanda Nara se quedó pensando unos segundos mientras en los compañeros de programa seguían debatiendo sobre el tema.

“¿Quién tendría que ser? ¿Alguien que vos quieras mucho, que sea muy atractivo?“, insistió Jota para tener la respuesta de López.

En ese momento, él reaccionó: “No sería solo masculino, tendría que ser...A Florencia de la Vega por ejemplo”.

“¡No Maxi, no era por ahí!“, comentó Nati Jota al escuchar al exfutbolista. ”No es de la Vega, y es una mujer Florencia de la V", agregó ella.

“Claro, es una mujer y le mandamos un beso enorme”, sumó Noelia Custodio por su parte, que también estaba en la mesa del programa.

“¿Y pero cómo se llama?“, continuó Maxi. “¡Florencia de la V! ¡Pero es una mujer!“, exclamó Nati Jota para corregirlo.

Al instante, en el chat en vivo del programa se pudieron leer algunos comentarios en contra de estos dichos. Lo mismo ocurrió en X donde una usuaria escribió: “Maxi López una palabra, una cancelada”.

“Se la volvió a mandar. Le preguntaron si alguna vez le dio un pico a un varón y dijo que no, salvo que sea Flor de la V. ¡Machirulo al mil!“, reaccionó otra persona.

La firme respuesta de Flor de la V:

“Para mí lo dijo como una humorada, como un chiste tonto… Lo que sí me pasa con estas situaciones es que todo el mundo trata de salir de ahí y yo no lo veo con mala intención”, expresó Florencia al aire sobre las declaraciones de Maxi López en OLGA.

“No le veo mala intención y me parece que lo interesante de hablar de esto es que a mucha gente le cayó mal, por lo menos le llama la atención a la gente”, sostuvo, marcando que el debate trascendió al propio protagonista.

“Bueno, estuvo mal lo que dijo, sí, estuvo mal, pero no siento que haya sido tan grave como otras, otros ataques que he tenido”. “Todos esos comentarios atrasan. Obvio que atrasan, pero bueno, es lo que nosotras en mi comunidad estamos acostumbradas, es como que nuestras identidades no valen”, cerró.

López reveló la charla que tuvo con Flor de la V luego de la polémica:

“Hablé con Flor y le expliqué que no soy polémico, que no quiero entrar en ningún terreno porque no soy así y me llevo bien con todos”, dijo López.

El exfutbolista recalcó que su intención nunca fue generar malentendidos o herir sensibilidades: “Le dije que muchas cosas las tiran fuera de contexto y no es lo que yo quiero compartir. Lo importante es que hablamos y estoy tranquilo con que ella está tranquila. Hablé con ella; lo mejor es que está todo bien”.

“Yo estoy empezando en esto y si me equivoco, pido perdón, y si alguien se sintió ofendido, pido perdón, no es lo que quiero. Muchas veces digo cosas y no son las ideas que quise compartir. Trato de adaptarme a este formato nuevo, para mí. Soy un pibe que entiendo como fundamental ser educado”, agregó.