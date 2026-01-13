Qué es un meteotsunami, la ola gigante que causó un muerto en la Costa Atlántica

En las últimas horas, un meteotsunami golpeó la Costa Atlántica dejando un muerto y 35 heridos. Se trató de un evento poco frecuente, en donde se produce una súbita y significativa variación en el nivel del mar generada por cambios en la presión atmosférica o fuertes vientos. En algunas zonas, el agua subió hasta cinco metros.

Según testimonios de quienes presenciaron la escena, el agua del mar comenzó a retirarse de forma abrupta de la costa antes de que la inmensa ola apareciera “casi como una pared” y rompiera con fuerza, lo que obligó a los visitantes a desalojar la playa de inmediato.

A través de diferentes videos que comenzaron a circular en redes sociales, se pudo observar el fenómeno y cómo se vivió en las mencionadas localidades balnearias.

Uno de los videos fue tomado por una cámara de seguridad que apuntaba hacia la albufera de la llamada “laguna de Mar Chiquita”, una zona con forma de “c” en donde se concentró la mayor cantidad de heridos y se reportó la muerte de Yair Manno, un joven marplatense de 29 años.

Andrea Lezcano, directora de Seguridad en Playas de Mar Chiquita, confirmó este fenómeno que sorprendió a toda la costa del distrito, desde Santa Clara hasta la Laguna de Mar Chiquita, escenario de la tragedia.

En la grabación de un minuto y 43 segundos se puede ver la abrupta subida del nivel del mar. En el agua, decenas de bañistas disfrutaban refrescándose en un día a pleno sol y de relativa calma. Sin embargo, de un momento a otro, las olas comenzaron a intensificarse tras una breve retirada del mar.

"Estaba en la playa y me tocó salvar a uno 'a lo paisano': me metí al mar y uno me pidió ayuda. Lo fui empujando, yo podía hacer un poco de pie", relató un joven sobre los hechos.

A pesar de la rápida intervención de los guardavidas y de la Prefectura, una persona murió. Se trata de Yair Manno, un jinete de caballos argentino de endurance que residía en Francia, pero que había decidido vacacionar en el país junto con su novia francesa.

La secuencia de la subida del nivel del mar y la estabilización del oleaje sucedió en no más de 20 minutos. En ese interín, el cuerpo de Manno fue rescatado y llevado de urgencia a un centro médico donde llegó sin signos vitales.

El relato del guardavidas:

Gabriel, el guardavidas que se encontraba de turno en la zona, relató en diálogo con la prensa, que Manno se habría golpeado la cabeza contra unas rocas, lo que le provocó la pérdida de conocimiento y posterior ahogamiento.

El profesional intentó hacerle RCP pero no pudo sobrevivir. Compartió también la preocupación por su propia familia, que también estaba en la playa. La desesperación por su hijita: "Estábamos trabajando, pero ella también estaba ahí. El mismo caos le toca vivirlo a uno".

El meteotsunami que azotó a Mar del Plata unos años atrás:

La inesperada ola gigante que causó pánico, desesperación y muerte en Santa Clara del Mar durante la tarde de este lunes trajo el recuerdo de un antecedente ocurrido en Mar del Plata hace poco más de tres años.

En diciembre de 2022, un meteotsunami provocó importantes daños materiales en balnearios como Mariano, Punta Mogotes y La Restinga, y no hubo víctimas por dos razones: ocurrió de madrugada y en medio del fervor por el Mundial de Qatar 2022.

Aquel impactante episodio ocurrió el 8 de diciembre a las 2:27 de la madrugada y no dejó víctimas por dos llamativas razones.

En ese entonces, el país se encontraba paralizado por el Mundial. La selección argentina estaba próxima a enfrentar a Países Bajos en los cuartos de final, por lo que todos estaban abocados a ese evento. Además, como sucedió durante la noche, las playas estaban desoladas.

De qué se trata el fenómeno:

Un meteotsunami es una ola de gran tamaño que se genera en el mar, pero a diferencia de los tsunamis provocados por terremotos o movimientos sísmicos, su origen está en la atmósfera. Es decir, se produce por cambios bruscos en la presión atmosférica, generalmente asociados a tormentas intensas, frentes fríos o ráfagas de viento muy fuertes.

Los meteotsunamis suelen ocurrir en zonas costeras poco profundas, bahías o puertos, donde la forma del fondo marino y la costa pueden amplificar el efecto de la ola. Los expertos advierten que, aunque no siempre alcanzan la magnitud destructiva de un tsunami sísmico, pueden causar daños en embarcaciones, infraestructuras portuarias y poner en riesgo a bañistas y pescadores.

El fenómeno es más frecuente en el Mar Mediterráneo, el Golfo de México y algunas costas de Estados Unidos, pero puede presentarse en cualquier parte del mundo donde se den las condiciones atmosféricas y geográficas adecuadas.

Cómo detectar un meteotsunami y qué recomiendan los especialistas:

A diferencia de los tsunamis tradicionales, los meteotsunamis son difíciles de predecir porque dependen de la interacción entre el clima y el mar. Sin embargo, los meteorólogos monitorean los cambios bruscos de presión y las tormentas severas para alertar a las autoridades y a la población costera. Los especialistas recomiendan estar atentos a los avisos meteorológicos y, ante la presencia de tormentas fuertes o cambios repentinos en el nivel del mar, alejarse de la costa y buscar resguardo en zonas elevadas.