Más de un millón de pesos de multa: Cuáles son las sanciones por circular sin patente

Circular con un vehículo sin la patente colocada correctamente no es una falta menor y puede tener consecuencias importantes. Según datos oficiales, durante 2025 la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó y sancionó a 7.235 conductores que circulaban sin dominio o con las chapas adulteradas en rutas y autopistas de todo el país.

Desde el organismo recuerdan que la patente debe estar visible, legible y colocada en el lugar correspondiente, de acuerdo con las especificaciones establecidas por la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA). Cualquier alteración, ocultamiento o ausencia constituye una infracción grave.

Qué indica la normativa vigente:

La ley nacional exige que todos los vehículos, incluidos acoplados y semirremolques, cuenten con sus chapas patentes reglamentarias, sin aditamentos ni modificaciones. Además, si un vehículo es detectado circulando sin patente o con el dominio ubicado en un lugar incorrecto, no puede continuar su marcha hasta regularizar la situación.

En los controles que se realizan a lo largo del país, la falta de patente puede derivar en multas que llegan hasta los $1.800.000, dependiendo de la jurisdicción.

Cuándo se puede circular con patente provisoria:

Solo se permite circular con patente provisoria de papel oficial en casos puntuales de robo, hurto, pérdida o deterioro de la chapa metálica. Esta autorización tiene una vigencia máxima de 60 días, período en el cual el titular debe regularizar la situación.

También el organismo detecta conductas deliberadas, como retirar u ocultar la patente para evitar multas por exceso de velocidad, una práctica que está expresamente prohibida y es considerada una de las infracciones que refleja mayor desapego por las normas de tránsito.

En este contexto y durante septiembre de 2025, el Gobierno Nacional anunció la normalización en la distribución de chapas patentes, tras regularizar el proceso de provisión de dominios metálicos en todo el país.

Circular sin patente no solo implica una sanción económica: vulnera reglas básicas de convivencia vial y compromete la seguridad. La identificación del vehículo es una obligación legal que no admite excusas.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

De acuerdo a los datos oficiales difundidos en diciembre del 2025 por el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, desde enero del año pasado se realizaron 1.842 operativos de control de tránsito en diferentes puntos de la ciudad. Como resultado de estos procedimientos, las autoridades remitieron un total de 1.207 automóviles y 7.932 motocicletas por irregularidades vinculadas con las patentes.

La obligación de circular con chapas patentes visibles y en condiciones reglamentarias se consolida como una de las acciones centrales en el dispositivo de control dispuesto por el organismo porteño

Desde el comienzo de 2025, se implementó un intenso programa de operativos viales con el objetivo de garantizar que todos los vehículos que transitan por el distrito porten de manera clara y sin anomalías sus identificaciones, de acuerdo con las normativas vigentes.