Sigue grave el niño de 8 años herido tras el choque en La Frontera de Pinamar

El nene de ocho años que resultó herido en el choque ocurrido este lunes en La Frontera, Pinamar, continúa en estado crítico. El chico tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital de la zona, donde fue intubado y operado de urgencia por la complejidad de las lesiones.

La víctima está en el Hospital Comunitario de Pinamar, a donde fue trasladada en estado crítico tras el siniestro, que involucró a una camioneta Amarok y dos UTV, en uno de los cuales se desplazaba el niño. En el mismo hecho, otras dos nenas sufrieron lesiones leves y una fractura maxilar.

Una vez ingresado al centro de salud, el menor fue intervenido quirúrgicamente y luego alojado en una sala de terapia intensiva con un seguimiento permanente del equipo médico.

“Oremos todos juntos. B. ingresa a quirófano otra vez, hagamos tan fuerte nuestra oración, para que se nos conceda el milagro”, informó en sus redes sociales la abuela del niño.

Francisco Montes, secretario de Gobierno de Pinamar, detalló que el nene ingresó al centro de salud con una hemorragia abdominal y con una lesión en el hígado y advirtió que las siguientes 48 horas serán claves para su evolución.

“Estaba previsto su traslado en helicóptero sanitario a Mar del Plata, pero dada la gravedad del cuadro no pudo ser”, indicó el funcionario.

Respecto a cómo fue el accidente, Montes detalló: “El chico estaba arriba del UTV junto con dos adultos y las otras dos nenas cuando chocaron de frente con la camioneta Volskwagen Amarok. Todavía se están determinando cuáles fueron las causas del accidente”.

El episodio se produjo este lunes, alrededor de las 20 horas. Según trascendió en los medios, desde el interior de la zona de La Frontera salió un UTV de la marca CAN-AM, conducido por un hombre de 30 años, quien presentaba una herida visible en el rostro y se acercó a una posta del Operativo de Prevención que se realizaba en las inmediaciones. En sus brazos, llevaba al niño de 8 años, quien tenía un golpe en la cabeza.

El menor estaba inconsciente tras haber sido parte de un choque entre la UTV negro y rojo CAN-AM y una camioneta Volkswagen Amarok blanca.

De acuerdo con lo informado por fuentes del caso a los medios, en apenas segundos arribó otro conductor, acompañado por dos niñas de 7 y 9 años que también sufrieron traumatismos y que fueron trasladadas por sus propios familiares al hospital local. Una de ellas sufrió lesiones leves, mientras que la segunda presentó traumatismo facial y una fractura maxilar, por lo que debió ser derivada en ambulancia al Hospital Interzonal Materno Infantil de Mar del Plata para continuar con atención especializada. El niño de 8 años, por su parte, fue asistido en el lugar.

El comunicado de la Municipalidad de Pinamar:

Desde el municipio difundieron un documento en el que brindan detalles sobre el accidente ocurrido este lunes cerca de las 20 en la zona de la Frontera de Pinamar.

“Un niño de 8 años fue trasladado en estado grave al Hospital Comunitario de Pinamar, donde fue intervenido quirúrgicamente y actualmente permanece internado en terapia intensiva, con seguimiento permanente del equipo médico”, indicaron.

En el escrito también brindaron detalles sobre las dos nena: ”Ingresaron al sistema de salud dos niñas de 7 y 9 años. Una de ellas presentó lesiones leves, mientras que la otra sufrió un traumatismo facial y una fractura maxilar, por lo que fue derivada en ambulancia al Hospital Interzonal materno-infantil de Mar del Plata para continuar con atención especializada”.

Respecto a la investigación que se está llevando a cabo, informaron: “Se están realizando las pericias y evaluaciones de rigor para establecer con precisión cómo ocurrió el siniestro y determinar responsabilidades”.

En este sentido, revelaron que las autoridades trabajan en la verificación de condiciones de conducción, posibles controles de alcoholemia, y el cumplimiento de medidas de seguridad como el uso del cinturón, sistemas de retención infantil y demás elementos obligatorios.

Desde el municipio hicieron hincapié en que el accidente ocurrió dentro de un predio de propiedad privada, es decir, “fuera del corredor seguro y fuera del espacio público habilitado”.

Por último, pidieron a la población “máxima precaución al circular, respeto por las indicaciones del personal y conducción responsable, especialmente en zonas de alto tránsito y durante la temporada”.