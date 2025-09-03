Aumentaron las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires y la más costosa puede superar el $1.900.000

El costo de las infracciones se calcula a partir de la unidad fija (UF), que es un monto establecido en relación al valor del litro de nafta Premium en la estación del Automóvil Club Argentino (ACA). En este sentido, el Ejecutivo provincial actualizó la UF y las infracciones más caras se ubican en 1.927.200 pesos.

De acuerdo a la nueva escala, contravenciones como: el exceso de velocidad, el giro indebido o la circulación a contramano irán desde los 240.900 hasta 1.606.000 pesos. Mientras que, las multas por estacionarse en lugares indebidos costará entre 80.300 y 160.600 pesos.

En tanto, las faltas más severas, como negarse a un test de alcoholemia, podrán alcanzar hasta los $1.927.200. Las autoridades de la provincia de Buenos Aires remarcaron que “la medida busca reforzar la seguridad vial y desalentar conductas de riesgo en el tránsito”.

En detalle, los valores:

- Exceso de velocidad: entre $240.900 y $1.606.000 (entre 150 y 1.000 UF)

- No utilización de cascos en las motos o cinturones de seguridad en el vehículo: entre $80.300 y $160.600 (entre 50 y 100 UF)

- Pasar un semáforo en rojo: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)

- Circular a contramano: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)

- Por girar a la izquierda en zonas prohibidas: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)

- Mal estacionamiento: entre $80.300 y $160.600 (entre 50 y 100 UF)

- Conducir alcoholizado: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)

- Negarse a realizar un test de alcoholemia: entre $803.000 y $1.927.200 (entre 500 y 1.200 UF).

- Por circular con la VTV vencida: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)

- Por manejar sin contar con la edad reglamentaria: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)

- Por manejar sin habilitación: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)

- Por circular sin la documentación: entre $80.300 y $160.600 (entre 50 y 100 UF)

- Por circular sin cobertura de seguro: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)

- Por circular sin el comprobante del seguro: entre $80.300 y $160.600 (entre 50 y 100 UF)

- Por circular con exceso de ocupantes: entre $80.300 y $160.600 (entre 50 y 100 UF).



Cómo saber si tu patente tiene multas en la provincia de Buenos Aires:

1) Entra a la web del gobierno de la provincia de Buenos Aires. https://infraccionesba.gba.gob.ar/

2) Seleccioná la opción que quieras: puede ser por patente o por DNI. Igual cabe aclarar que está recomendado que se verifique de ambas maneras para ver que no haya errores.

3) Apretar la tilde haciendo clic en el botón interactivo “No soy un robot”.

4) Ya al final la página te va a mostrar el estado de situación del conductor o del vehículo.

En el caso de no tener ninguna deuda, vas a poder descargar el libre deuda directamente. Pero ya en el caso de tener deudas pendientes, te va a figurar el monto total a pagar y el detalle de las mismas.