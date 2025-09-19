“Estamos muy lejos”: Franco Colapinto quedó 19° y 20° en las prácticas libres del Gran Premio de Azerbaiyán

Como los propios pilotos habían anticipado en la previa, el circuito callejero de Bakú no está siendo el ideal para Alpine, que tuvo varios problemas para encontrar un buen rendimiento de cara al Gran Premio de Azerbaiyán de este domingo. En la primera práctica libre los dos deportistas de la escudería francesa culminaron 19° y 20° (con el argentino por delante del francés); mientras que en la segunda Pierre Gasly tuvo una leve mejoría y terminó 16°. Franco Colapinto, por su parte, quedó en el último lugar.

Durante una entrevista en la zona mixta, el oriundo de Pilar fue claro ante la consulta sobre si encontró alguna mejora en su A525 entre la FP1 y la FP2. “No mucho”, fue su escueta respuesta. Luego, amplió su análisis dejando en claro su enfado por el rendimiento del vehículo en esta clase de circuitos. “Nos está costando mucho en esta pista con muchos baches, y un circuito callejero de tanta curva lenta... No estamos encontrando el balance”, manifestó.

Durante la entrevista, se mostró algo optimista por las mejoras que logró el francés en la segunda práctica: “Creo que Pierre (Gasly) hizo unos cambios que ayudaron un poco. Mejoró un poquito en algunas cosas”. No obstante, remarcó que “hay que trabajar para mañana pero está siendo un día difícil. Estamos muy, muy lejos. A laburar para mañana…”.

Otro de los puntos que le consultó ESPN fue sobre la carga aerodinámica del auto para este circuito, con la intención de perder un poco el rendimiento en las curvas lentas para tratar de ganar velocidad en la recta. “Es un poco el compromiso que tenemos”. Y añadió: “Nos está costando, así que ahora hay que trabajar para mañana pero obviamente es un circuito que nos está costando”.

El deportista albiceleste de 22 años completó 34 vueltas totales en el circuito callejero de Bakú, enfocado en la tercera sesión de prácticas prevista para este sábado a las 5.30 de la mañana (hora Argentina), instancia previa a la clasificación de las 9. La qualy determinará el orden de partida de la carrera principal del domingo, programada para las 8 de la mañana.

Minutos más tarde, en diálogo con la trasmisión oficial de la F1TV, Franco Colapinto remarcó los problemas que está atravesando Alpine en este Gran Premio. “Estamos teniendo dificultades. No es un circuito que se adapte demasiado a nuestro coche y, por el momento, ha sido bastante complicado. Por supuesto, tenemos que seguir trabajando y buscando más rendimiento”. Igualmente, aprovechó la oportunidad para dejarle un mensaje alentador a los aficionados de la escudería francesa: “Lo intentaremos esta noche y volveremos más fuertes mañana”.

Sobre cómo se imagina el resto del fin de semana para la escudería, que actualmente figura en el último lugar en el campeonato de constructores, soltó: “No lo sé. Lo daremos todo e intentaremos seguir adelante”.

El bonaerense viene en levantada a bordo de su A525, catalogado como el peor auto de la parrilla. Su mejor performance en lo que va de la temporada (reemplazó a Jack Doohan en la séptima jornada -el Gran Premio de Premio de la Emilia Romaña-) fue en los Países Bajos, donde culminó 11°, cerca de los puntos.

No obstante, el circuito de Azerbaiyán le trae buenos recuerdos al argentino, ya que en su segunda carrera como piloto de Fórmula 1 logró sumar sus primeros puntos. En esa ocasión quedó octavo a bordo de un Williams.

Horarios y el cronograma completo del GP de Azerbaiyán:

Sábado 20 de septiembre

Prácticas Libres 3: 5:30 horas

Clasificación: 9:00 horas

Domingo 21 de septiembre

Carrera: 8:00 horas