Un micro despistó en la ruta 5 por el viento, quedó varado en una zona inundada y rescataron en lanchas a 50 pasajeros

Un micro de larga distancia de la empresa Plusmar despistó en la Ruta 5, entre Carlos Casares y Pehuajó, y quedó varado a la madrugadsa en una zanja totalmente anegada.

“Una ráfaga nos sacó de la ruta”, relató el chofer, que junto a unos 50 pasajeros debieron ser rescatados en lancha por personal de emergencia. Todos fueron trasladados a otro colectivo para continuar viaje hacia la localidad de América, en el oeste bonaerense, sin registrarse heridos ni víctimas fatales.





El colectivo transitaba por la Ruta Nacional 5 entre Carlos Casares y Pehuajó y tenía como destino la localidad de América.



Según el conductor, la fuerte lluvia y el viento redujeron la visibilidad y complicaron la conducción. “Veníamos despacio porque el clima estaba imposible. Decidí frenar, pero la ráfaga nos empujó hacia la banquina”, explicó.

El micro avanzó unos 100 metros hasta empantanarse, con el agua cubriendo las ruedas. El episodio ocurrió en medio de un panorama climático crítico: rigen alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias y vientos fuertes en al menos 12 provincias.



La tormenta de Santa Rosa golpea con fuerza en varias provincias y ya dejó incidentes en rutas.