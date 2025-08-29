Franco Colapinto se destacó en la práctica del GP de Países Bajos de Fórmula 1 y quedó 9°: el cronograma de las próximas carreras

La primera jornada de actividad en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 tuvo dos prácticas con muchos incidentes, sobresaliendo los accidentes de Andrea Kimi Antonelli y de Lance Stroll.



Lando Norris fue el más rápido en ambas tandas con registros de 1:10.278 (FP1) y 1:09.890 (FP2) en un día que tuvo un buen rendimiento del español Fernando Alonso con Aston Martin quedando segundo en el segundo entrenamiento (1:09.977).



El argentino Franco Colapinto redondeó un viernes destacado donde completó 52 vueltas entre los dos entrenamientos sin problemas. Quedó 18° en la práctica 1 con un tiempo de 1:12.276 (a 0.663 de Pierre Gasly), pero mostró un nivel sobresaliente en la segunda práctica para ubicarse noveno con su mejor tiempo en 1:10.957, a 1.067 del líder Norris y 1.165 por delante de Gasly.



La acción en la Fórmula 1 continuará este sábado 30 de agosto con la tercera práctica libre desde las 6.30 (hora de Argentina) que será la última actividad antes de la clasificación, que está pautada para las 10 de la mañana. Allí quedará definida la grilla de largada para la carrera a 72 vueltas que se realizará el domingo a partir de las 10 de la mañana.





“Contento con la mejora. Hay que seguir trabajando pero fue un buen día viernes en general. Siempre nos está costando esto de encontrar el balance, de tener ese ‘feeling’ de que el auto es un poco más predecible y no lo estaba teniendo. Creo que trabajamos muy bien, con la goma blanda el auto dio un paso muy importante”, expresó Colapinto al terminar las prácticas.



Días y horarios de Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos:



Sábado 30 de agosto



Práctica Libre 3: 6.30 (Argentina) / 11.30 (Países Bajos)



Clasificación: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Países Bajos)



Domingo 31 de agosto



Carrera principal a 72 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Países Bajos)



Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)



El calendario completo de la Fórmula 1:



GP de Países Bajos: domingo 31 de agosto a las 10.00



GP de Italia: domingo 7 de septiembre a las 10.00



GP de Azerbaiyán: domingo 21 de septiembre a las 8.00



GP de Singapur: domingo 5 de octubre a las 9.00



Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14.00



GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16.00



GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.00



Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00



GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00



GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00



Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00



GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00



GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00



*Todos los horarios son de Argentina