En pleno show, Dua Lipa agarró el celular de una fan y empezó a filmarse bajo la lluvia

Dua Lipa se presentó en Liverpool este miércoles 25 de junio por la noche. Allí la artista inglesa de 29 años no sólo repasó sus hits sino que también interactuó con sus fans.

En un momento dado del show, comenzó a lloviznar y la intérprete de “Levitating” y “One Kiss” decidió tomar el teléfono de una joven que se encontraba en la primera fila para poder filmarse a sí misma cantando. El momento quedó captado por los celulares de otros seguidores en el show.

"Es un sueño estar aquí. No una noche, sino dos noches en su ciudad, así que gracias de todo corazón", expresó la artista ante su público presente. "Ha sido un gran sueño para mí poder tocar aquí algún día, así que gracias por darme esta oportunidad. La próxima canción la cantaré para ustedes. Cada noche de la gira he interpretado una canción diferente de un artista local, así que siento que esta noche no puedo venir a Liverpool sin interpretarla".

La estrella comenzó entonces una emotiva interpretación de "Hey Jude" de The Beatles, con el público uniéndose. Mientras Dua cantaba a todo pulmón el famoso final de la canción, los fans movían los brazos y coreaban "NA NA NA NA" junto con ella.

Al terminar la canción, Dua dijo: "Te amo Liverpool, déjame oírte", antes de que apareciera una imagen del escudo del Liverpool FC en las pantallas que rodeaban el escenario.