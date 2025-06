Fantino y Rial confirmaron que Cristina Kirchner quiere hacer un programa en el canal de streaming “Carnaval”

Alejandro Fantino anunció que Cristina Kirchner pidió realizar un programa semanal, de dos horas, en el canal Carnaval, donde el periodista conduce un programa de streaming. Y que la idea de la ex presidenta sería hacerlo desde su casa, "previa autorización judicial", mientras cumple la prisión domiciliaria.

El canal está al aire desde principios de mes, tras una inversión millonaria para contratar figuras famosas, y uno de los principales inversores del canal Carnaval Stream es Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.

"Cristina quiere un programa acá, con previa autorización judicial. Y quiere un programa en Carnaval, semanal", dijo Fantino, en su programa Cónclave, que se emite todos los lunes a la noche por ese canal de streaming, donde lo acompañan Jorge Rial, Viviana Canosa y Fabián Doman.

"Si se da, yo no tengo problema", afirmó Fantino, quien planteó el tema varias veces a lo largo del programa. Pero agregó que las autoridades del canal le dijeron "que no".

"El viernes preguntaron por un espacio de dos horas en Carnaval, una vez por semana, para que Cristina haga un programa, previa autorización judicial", dijo Fantino. "El entorno de Cristina pidió hacer un programa semanal en Carnaval, si había posibilidad", insistió el conductor, ante las consultas de sus colegas de programa.

El conductor aseguró que consultó a las autoridades del canal y que le confirmaron el pedido de Cristina Kirchner. Y le respondieron: "Por ahora no, lo vamos a ver. Por ahora no, porque estamos con algunos problemas técnicos". Pero que volvieron a comunicarse, entonces, Fantino destacó: "No es que le dijeron que no, no, no. Pero hoy es así".

"Yo le pondría Hola Cristina", ironizó Viviana Canosa. Mientras Doman proponía encuestar a la audiencia de Carnaval si estarían de acuerdo en tener un programa de Cristina Kirchner en ese canal de streaming.

Esa noche, Jorge Rial no estaba en el programa y quien lo había reemplazado fue Mauro Federico, quien contó que el tema surgió la semana anterior, cuando el periodista Martín Candalaft planteó en el programa de televisión de Mariana Fabbiani que Cristina Kirchner "estaba preparando un programa de streaming" y que lo iba a conducir la periodista Sofía Caram, autora del libro "Condenada".

Mauro Federico contó que, a partir de esa información que dio Candalaft, se pusieron a averiguar sobre ese tema, pero que Caram negó estar en conversaciones para conducir ese programa y que, en realidad, "un importante referente de los medios de comunicación me dice 'ya está cerrado esto, no va a ser un programa de streaming, ni de televisión, va a ser un ciclo de conversaciones con un periodista'". Y agregó: "Sería un espacio no propio, un conversatorio en un ámbito masivo, como puede ser un medio de comunicación", con el Gato Sylvestre.

Su colega de programa, Jorge Rial, justo no estaba el lunes por la noche en Cónclave, así que al día siguiente posteó en su cuenta de la red social X (exTwitter): "Se puede venir el programa de @CFKArgentina en @CarnavalStream?". Y respondió, en forma afirmativa: "Se puede venir el programa de @CFKArgentina en @CarnavalStream".

De hecho, el canal de streaming difundió el programa Cónclave en Youtube con el título: "Cristina quiere su programa en el canal con Fantino, Canosa, Doman y Rial en Carnaval Stream".

Habrá que ver si la Justicia le autoriza a Cristina Kirchner a realizar un programa de streaming, como plantearon Fantino y Rial; o el "ciclo de entrevistas con un periodista”. Pero lo cierto es que la expresidenta está buscando la forma de comunicarse con la sociedad, mientras esté detenida con prisión domiciliaria.