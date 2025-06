Uno por uno, todos los trabajadores que cobrarán aumentos salariales en junio

Con el pago del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre, junio trae subas salariales en varios sectores clave de la economía. En este contexto, los salarios formales siguen ganándole a la inflación.

Trabajadores de transporte

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), liderada por Roberto Fernández, acordó un aumento salarial del 7,7% con las cámaras empresarias del transporte para los choferes de colectivos del AMBA.

Con este acuerdo, el sueldo básico se actualiza a $1.270.000 en mayo (que se cobra en junio) y subirá a $1.300.000. Además, el viático diario pasará a ser de $9.300 en mayo y $9.700 desde junio.

El convenio establece una cláusula de revisión para junio y la única cámara que no firmó el convenio fue la que agrupa a las líneas de la empresa Dota.

Empleados de Comercio

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), liderada por Armando Cavalieri, cerró un aumento salarial acumulativo del 5,4% para el trimestre abril-junio, que eleva el salario básico con presentismo a $1.123.000, desafiando al Gobierno que evita homologar los acuerdos.

El incremento de mayo será de 1,8% que se cobra este mes, y resta un 1,7% en junio. Además, se suman pagos fijos por un total de $115.000, distribuidos en cuotas, que este mes y el próximo serán de $40.000 y el último tramo de junio se incorpora al básico de julio.

El mismo incremento fue firmado para las otras dos ramas: call center y turismo.

Pasteleros



El Sindicato de Trabajadores Pasteleros, encabezado por Luis Hlebowicz, acordó aumentos salariales escalonados entre abril y julio para distintas ramas del sector en CABA y el conurbano bonaerense. En mayo, que se cobra en junio, los trabajadores percibirán los siguientes incrementos:

Rama Heladerías (CCT 273/96): aumento del 6,5% no remunerativo.

Ramas Fábricas de empanadas, pizzas y churros (CCT 24/88): suba del 6,5% no remunerativo.

Rama Pizzerías, rotiserías y casas de empanadas (CCT 24/88): también reciben 6,5% no remunerativo.

Todos los aumentos se aplican sobre las escalas vigentes de marzo y se incorporarán a los básicos en julio. El gremio continuará negociando actualizaciones para otras ramas del sector.

Telefónicos

La Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) acordó con las empresas Claro, Telecom y Movistar un aumento salarial del 6,61% que se pagará con los haberes de mayo como suma única y extraordinaria, calculada sobre la escala salarial vigente al 25 de abril.

Además, este incremento se incorporará a las escalas salariales a partir de junio, junto con el valor correspondiente al Día del Trabajador Telefónico.

Visitadores médicos

La Asociación y la Federación de Agentes de Propaganda Médica (AAPM y FAAPRoMe) acordaron una nueva actualización salarial para mayo 2025.

A partir de ese mes:

El básico de convenio sube a $1.314.676,43

La tenencia de muestras y comercialización asciende a $257.519,29

La garantía mínima se eleva a $1.829.715

Trabajadores de televisión

Los trabajadores de televisión tendrán un aumento del 3,7% no remunerativo acordado hasta el 31 de mayo. Este incremento también se incorporará a los básicos en junio. Con esta suba, el aumento acumulado entre enero y abril 2025 asciende al 10,2%, y representa un 31,79% respecto a los haberes de junio 2024.

Mecánicos

El Sindicato SMATA, conducido por Ricardo Pignanelli, acordó con FAATRA un aumento salarial mediante sumas no remunerativas que regirán entre abril y junio de 2025 para los trabajadores del CCT 27/88.

Estas sumas son aplicadas desde abril y serán consideradas para calcular horas extras y adicionales. Además, se incorporarán al salario básico a partir de julio 2025, y los empleadores deberán aportar sobre ellas a la obra social y al sindicato.

Farmaceúticos

Los trabajadores nucleados en FATFA, tendrán una serie de aumentos en los básicos de todas las categorías, así como en las sumas no remunerativas extraordinarias que se abonarán por única vez, y alcanzarán a cadetes, aprendices, auxiliares, personal con asignación específica, ayudantes y personal en gestión de farmacia y farmacéuticos.

Bancarios

Los trabajadores bancarios reciben este mes un aumento salarial del 2,8%, correspondiente a la inflación de abril, según el acuerdo entre La Bancaria y las entidades del sector.

La suba se aplica sobre todos los conceptos salariales —remunerativos y no remunerativos— y acumula un 11,6% en el primer cuatrimestre de 2025.

Trabajadores estatales

Los empleados de la Ciudad de Buenos Aires cobrarán un incremento del 9% remunerativo para planta permanente y transitoria, contratados y de locación de servicio con base en mes de abril. Además, habrá otro 9% de incremento en la antigüedad.

En la Provincia de Buenos Aires, los sindicatos y la provincia acordaron aumentos del 6% en mayo -que se cobra en junio- y del 4% de julio -que se cobra en agosto-, con cláusula de monitoreo en junio.

El Gobierno nacional, en su rol de empleador, se reunió el último miércoles con los gremios estatales UPCN y ATE para iniciar la negociación paritaria correspondiente al período a partir de junio. Sin embargo, no presentó ninguna oferta de aumento salarial, lo que en los hechos significó una paritaria con propuesta del 0%. Frente al rechazo de ambos sindicatos, las partes resolvieron pasar a un cuarto intermedio, sin fecha concreta para retomar el diálogo.

Sanidad

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), liderada por Héctor Daer, cerró un nuevo acuerdo salarial para el personal de droguerías encuadrado en el convenio colectivo de trabajo 120/75, que nuclea a trabajadores de empresas asociadas a la Asociación de Distribuidores de Especialidades Medicinales (ADEM).

En el marco de las negociaciones paritarias, se pactó un incremento del 8,6% aplicable a partir del 1° de abril, sobre la base del acuerdo previo. Con este ajuste, los salarios básicos de junio serán:

Profesionales del sector: $1.649.372

Cadetes: $1.123.852

Primera categoría: $ 1.374.445

Segunda categoría: $ 1.281.425

Tercera categoría: $ 1.196.351

Además, el convenio establece que cualquier aumento otorgado por las empresas desde el 1° de marzo de 2025 podrá ser absorbido hasta su concurrencia con estos nuevos valores salariales.

Camioneros

Este mes, los camioneros cobrarán un aumento del 1% que responde a la última paritaria firmada. El gremio pidió una reapertura paritaria y solicitarán de mínima un 1,5% por mes, pero el gremio estima que la pérdida en los salarios alcanza el 8,5%.

Trabajadores del plástico

Los trabajadores de la industria de plástico nucleados en el CCT 797/22 cobrarán en junio una suma fija no remunerativa de $25.000 para todas las escalas y un incremento del valor hora de acuerdo a la categoría.

Trabajadores de clubes deportivos

En junio de 2025, los trabajadores encuadrados en los convenios de UTEDYC recibirán aumento del 2,5% en junio. Estos aplican para el Personal de gimnasios, mutuales, clubes de campo, AFA y Personal de Entidades Deportivas y Civiles.

Trabajadores de carga y descarga

Los trabajadores de carga y descarga de los siguientes convenios: CCT 733/15, CCT 508/07 y CCT 508/07 tendrán recomposiciones salariales. Para los dos primeros casos, el incremento no remunerativo es del 1% a cobrarse en junio, mientras que para el último convenio que pertenece a los portuarios, tendrán un incremento del 1% en básicos y se le agrega una suman no remunerativa de $30.000 para todas las categorías que se paga este mes.

Mineros

Los trabajadores cementeros nucleados en AOMA tendrán un aumento del 2% en los básicos:

Convenio colectivo 53/89: sueldo básico mensual vigente desde junio 2025

Categoría Básico en junio 2025:

Cajero: $851.995,84

Auxiliar o Administrativo de 1ra: $841.045,83

Auxiliar o Administrativo de 2da: $793.482,12

Auxiliar o Administrativo de 3ra: $756.702,76

Cadete: $682.736,52

Para el Convenio Colectivo 54/89 el incremento también es del 2% para los básicos, que genera un incremento que va desde los $3.791,23 para un operario, hasta los $4.681,06 para un oficial especializado.

Trabajadores químicos



Fabricación de acumuladores eléctricos (RAMA Baterías)- CCT 78/1989

Tendrán en el mes de junio salarios básicos de $827.763 para la Categoría A, $907.589 para la categoría B y $1.001.837 para la categoría C e incrementos de acuerdo a los años de antigüedad que elevan el salario hasta un máximo de $1.319.205 para la categoría C.

Petroleros

El Sindicato de Petroleros acordó un incremento salarial del 9% en la Rama Gas Licuado. En la paritaria anual del periodo 2025/2026 se acordó un aumento salarial para el primer cuatrimestre del 9% que se abonará en tres etapas, un 5% en mayo que se paga este mes, un 2% a partir de julio y un 2% a partir de agosto de 2025 con los salarios de dicho mes.

Trabajadores de edificio

La Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Fateryh) acordó con las cámaras del sector un aumento salarial del 1,1% para junio de 2025, en el marco de los convenios colectivos 589/10 y 590/10 que rigen en todo el país.

Con esta actualización, los salarios básicos para los trabajadores del sector en junio se ubican en los siguientes valores:

Encargados permanentes

Con vivienda:

1° categoría: $810.321

2° categoría: $776.558

3° categoría: $742.794

4° categoría: $675.267

Sin vivienda:

1° categoría: $952.451

2° categoría: $912.766

3° categoría: $873.080

4° categoría: $793.709

Trabajadores de seguridad privada

Los trabajadores nucleados en UPSRA acordaron un incremento en el sueldo inicial de un Vigilador General en $1.321.000 en bruto para el mes de mayo de 2025, que se cobra en junio. Esto incluye también un incremento para los ítems Aeroportuario, Adicional Vacacional y Ad Neuquén.

Trabajadores rurales

Los salarios de los trabajadores rurales llegarán con un nuevo aumento del 1% en mayo, correspondiente al último tramo de la recomposición salarial acordada para el sector. Este ajuste se verá reflejado en los sueldos que se abonarán a comienzos de junio.

Con esta actualización, el salario básico de un peón general superará la barrera de los $820.000, mientras que los capataces y encargados percibirán más de $1.000.000 mensuales. Sin embargo, en todos los casos los ingresos continúan por debajo del valor actual de la canasta básica total, que mide la línea de pobreza para una familia tipo.

A los montos establecidos en las escalas salariales se debe añadir el adicional por antigüedad, que se calcula como:

1% mensual del salario básico por cada año trabajado, hasta los 10 años

1,5% mensual a partir del undécimo año en adelante

Aceiteros

En el mesde junio, los trabajadores aceiteros representados por la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA) tendrán un fuerte incremento del 15,3% sobre los salarios de abril, queda un resto del 17,3% para junio - a cobrarse en julio- y un 20% para julio - a cobrarse en agosto-.

Trabajadores del vidrio

Los trabajadores percibirán un aumento del 2% en el mes de junio, que responde a la paritaria firmada el mes pasado que totaliza un incremento del 6% en tres tramos.

Gremios en conflicto y paritarias empantanadas

Varios gremios atraviesan un escenario de tensión con el sector empresario y el Gobierno, y se mantienen en estado de alerta, movilización o conflicto.

Estos son los sindicatos más activos en el actual "tira y afloje" de las paritarias:

1. Manufactura del cuero

El Sindicato Argentino de la Manufactura del Cuero declaró el estado de alerta y movilización en todas las fábricas del país, en rechazo a la falta de avances en la negociación salarial.

2. Alimentación

El gremio se encuentra en paro y movilización, luego de que las cámaras empresarias propusieran un aumento del 1%, muy por debajo de lo solicitado. El sindicato exige una recomposición del 2,93% para recuperar lo perdido por la inflación, además de un incremento equivalente al costo de vida para sostener el poder de compra de los salarios.

3. Metalúrgicos (UOM)

La rama metalmecánica no logró alcanzar un acuerdo en la última audiencia con las cámaras empresarias, por lo que la Secretaría de Trabajo extendió por cinco días más la conciliación obligatoria. Si no hay acuerdo, el gremio liderado por la UOM quedará en libertad de acción a partir del 3 de junio, con un plan de lucha que contempla paros escalonados.

La UOM reclama un aumento del 6% (en dos cuotas de 3%) más un 5% adicional sobre la base de abril. Las cámaras, en línea con la pauta oficial, proponen un 2% (en dos tramos de 1%) y otro 2% para actualizar la base de cálculo.

4. Construcción

Aunque los salarios de mayo ya fueron actualizados, la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) declaró el estado de alerta y movilización inmediata, con asambleas en los lugares de trabajo y posibles medidas de fuerza en evaluación.

5. Estaciones de servicio

El gremio de trabajadores de estaciones de servicio sigue sin cerrar las paritarias de mayo y junio, luego de que las cámaras empresarias rechazaran el pedido salarial.

6. Empleadas domésticas

Sin acuerdo paritario vigente, las trabajadoras de casas particulares mantendrán en junio los mismos salarios de mayo, en un contexto de pérdida constante del poder adquisitivo.