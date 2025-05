Dos mujeres siguieron una indicación errónea del GPS, quedaron atrapadas con su auto en el Parque Pereyra Iraola y vivieron una pesadilla

Una situación desesperante se vivió en el Parque Pereyra Iraola, cuando dos mujeres quedaron atrapadas durante varias horas en un camino de difícil acceso, luego de que el GPS las guiara por una ruta incorrecta.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:00, mientras transitaban desde Hudson hacia La Plata. Según relataron fuentes del parque, el sistema de navegación las desvió hacia un sendero interno del predio que, debido a las intensas lluvias recientes, se encontraba completamente embarrado e intransitable. El vehículo terminó encajado en medio del lodazal, imposibilitando que pudieran continuar el trayecto.

Ante la imposibilidad de salir por sus propios medios y visiblemente angustiadas, las mujeres decidieron abandonar el auto y caminar hasta la base de Guardaparques para solicitar ayuda. La asistencia no tardó en llegar, aunque el rescate se extendió durante varias horas debido a las condiciones del terreno.

El operativo de auxilio requirió la colaboración de productores rurales de la zona, quienes se sumaron con varios tractores para ayudar a liberar el vehículo atrapado. Finalmente, y luego de un arduo esfuerzo colectivo, lograron retirar el auto y poner a las mujeres a salvo. Todos los participantes en el rescate terminaron completamente cubiertos de barro.

Desde la administración del Parque recordaron que no existen caminos habilitados que atraviesen la reserva natural entre Berazategui y La Plata, salvo el Camino General Belgrano, el Camino Centenario y la Autopista Buenos Aires-La Plata. En ese sentido, solicitaron a los conductores evitar rutas alternativas sugeridas por aplicaciones de navegación.

“Pedimos no seguir indicaciones del GPS que propongan trayectos no consolidados. El Parque no cuenta con caminos transitables fuera de las vías principales, mucho menos después de días de lluvia”, advirtieron.