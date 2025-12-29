Con 12 años, el “Messi del ajedrez”, Faustino Oro superó al histórico Levon Aronian en el Mundial de Blitz

Faustino Oro se impuso este lunes ante Levon Aronian, uno de los nombres históricos del ajedrez mundial y actual representante de Estados Unidos, que llegó al certamen con un Elo de 2774 y como el sexto preclasificado. El sistema de puntuación Elo es un método matemático, basado en cálculo estadístico, para calcular la habilidad relativa de los jugadores de disciplinas como el ajedrez.

Dicha victoria dentro del Mundial de Blitz en Doha, Qatar, llega luego de un increíble récord obtenido previamente en el Mundial de Ajedrez Rápido. Entre 247 jugadores en Qatar, el prodigio de 12 años finalizó N° 77 con 7 puntos y fue rival de 11 grandes maestros.

Se conviertió en el jugador más joven de todos los tiempos en superar los 2500 puntos de Elo en la modalidad Rápidas, una marca que lo deposita entre los nombres fuertes del circuito internacional.

El hito se dio en competencias oficiales avaladas por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), un detalle nada menor que le da peso real al logro. No se trata de una exhibición ni de un golpe aislado, sino de resultados concretos frente a rivales experimentados, muchos de ellos con años de recorrido en la alta competencia.

Lejos de ser una sorpresa repentina, el récord es parte de un camino que Faustino viene construyendo paso a paso, rompiendo estadísticas y desafiando la lógica del tiempo. A su edad, la mayoría recién empieza a conocer los torneos; él, en cambio, ya juega de igual a igual contra maestros consagrados y sale ileso, o mejor dicho, victorioso.

A lo largo de las tres jornadas en las que se dividió la competencia, llevada a cabo con ritmo de juego de 15 minutos, más 10 segundos adicionales por movimiento en la categoría abierta (con cinco partidas el viernes, cuatro el sábado y cuatro este domingo), el chico nacido en el barrio San Cristóbal, y que reside desde hace dos años en Badalona (España), cumplió, acaso, su mejor actuación internacional. Fue rival de 11 grandes maestros, un maestro internacional y un maestro FIDE.

De los once grandes maestros, cinco ellos se ubicaban en el Top 15 mundial, y el resto entre los 100 mejores del mundo. En su duelo con los mayores consiguió 5 puntos, producto de dos victorias, seis empates y tres derrotas. A causa de esto, su ranking en la especialidad rápida aumentó 23 puntos, pasando de los 2489 puntos de Elo a 2512. De esta manera, sumó un nuevo récord en su electrizante carrera: se convirtió en el ajedrecista que a más temprana edad superó los 2500 puntos de Elo en las categorías clásica, rápida y blitz. El niño tiene 2503, 2512 y 2503, respectivamente. Descomunal.

En Qatar venció a Evgeniy Najer (Rusia) y Pentala Harikrishna (India), igualó con Shakhriyar Mamedyarov (Azerbaiyán), Leinier Domínguez (EE.UU.), Vincent Keymer (Alemania), Haik Martirosyam (Armenia), Daniel Dardha (Bélgica) y S. Narayanan (India), y perdió ante Wesley So (EE.UU.), Levon Aronian (Armenia) y Adam Kozak (Hungría).

Un detalle más: en la última derrota frente al maestro húngaro, después de tener el dominio de la partida, una imprecisión lo dejó “perdido”. Se recuperó e igualó la posición, según los análisis exactos de los programas de ajedrez. Y cuando estuvo frente a la posibilidad de sellar el empate a través de jaques perpetuos, el niño (porque Faustino es eso, un niño de 12 años) creyó que valía la pena luchar por ganar y forzó la posición y se equivocó. De la otra forma, con el empate hubiera sumado medio punto más. Tal vez para él lo más importante es jugar, divertirse y ganar. Porque sabe que no tiene nada que perder.

El progreso de Faustino:

Para comprender los progresos de Faustino en los Mundiales de Ajedrez, vale recordar que hace dos años hizo su debut en Samarcanda (Uzbekistán). Allí, en la especialidad rápida, el prodigio, con 10 años, entre 200 participantes y preclasificado N° 189, finalizó en el puesto N° 186 con cuatro puntos en 13 partidas. Al año siguiente, en 2024 en Nueva York, en el Mundial de Rápidas, y con 11 años, fue preclasificado N° 146 entre 206 jugadores y finalizó N° 93, con 6,5 puntos. Ahora, en el Mundial de Doha (capital de Catar) superó ampliamente sus expectativas.

El campeón de la categoría abierta fue el noruego Magnus Carlsen, de 35 años, el máximo ganador de estas competencias. Con su labor en Qatar sumó su sexto Mundial de ajedrez rápido: en 2014-2015-2019-2022-2023 y 2025.

El campeón sumó 10,5 puntos seguido por Vladislav Artemiev (Rusia), Arjun Erigaisi (India), Hans Niemann (EE.UU.) y Leinier Domínguez (EE.UU.), todos con 9,5.