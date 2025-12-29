Lo detuvieron mientras cenaba con su familia en Rosario: es el menor que intentó robarle el arma a una policía en CABA

Un menor de edad que era intensamente buscado por haber intentado robarle el arma reglamentaria a una policía de la Ciudad de Buenos Aires fue detenido en las últimas horas en Rosario, mientras se encontraba cenando con su familia.

La detención se concretó en barrio Las Flores, en la zona sur de la ciudad, en el marco de un operativo conjunto entre la Policía de Santa Fe y la Policía de la Ciudad. El joven estaba prófugo desde la madrugada del 21 de diciembre, cuando protagonizó un violento episodio en el barrio porteño de San Telmo.

Según la investigación, el menor agredió a una agente policial que se encontraba patrullando e intentó sustraerle el arma reglamentaria utilizando otra arma de fuego. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de videovigilancia de CABA, que resultaron clave para su identificación.

A partir de tareas investigativas coordinadas entre los ministerios de Justicia y Seguridad de Santa Fe y de Capital Federal, efectivos del Grupo Táctico Multipropósito y de la Policía de Investigaciones (PDI) lograron ubicarlo en una vivienda ubicada en Flor de Nácar al 7300.

El joven fue sorprendido mientras cenaba con su familia y quedó detenido en el lugar. Luego fue trasladado a la sede de la PDI y posteriormente a la Comisaría 16ª, donde quedó a disposición de la autoridad judicial competente.

