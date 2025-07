Ofelia Fernández: "Nuestra dirigencia política no me puede convencer de nada, me duermo cuando los escucho"

En el marco de su columna “Las Sospechas de Ofelia” en Gelatina, la ex-legisladora porteña realizó un crudo análisis tras los cierres de listas bonaerenses para las legislativas del próximo 7 de septiembre.

En diálogo con Pepe Rosemblat, la joven dirigente se propuso debatir la estrategia para las nacionales de octubre. “No es lo mejor para el peronismo ir unidos a las elecciones”, lanzó. “Como votante, me lo fumó, voy y lo voto, pero como militante, no voy a militar ni a uno solo de sus candidatos”, dijo enojada Ofelia.

“Esa es mi máxima de ahora, convenzanme de lo contrario, pero ustedes (en referencia a la gente), ellos no me pueden convencer”, apuntó. “Me duermo cuando los escucho, no les creo, me parece que están en la etapa más frívola y desorientada que yo he visto en mi vida”, los cruzó luego.

Más adelante en la charla, Rosemblat hizo un raconto de las tensiones y las “tiradas de tierra” entre sectores del peronsimo. “Un mes antes se cierran listas de unidad, no me parece mal, pero es debatible”, dijo el conductor de Industria Nacional quién le dio el pie nuevamente a Ofelia.

“Yo no tengo ganas de que seamos pasivos receptores de como se organizan esas roscas”, dijo. “Que no sean las tres pijas, Máximo, Massa y Axel y digan esto es así porque te la cuento. Qué expliquen porque esta lista de unidad es buena”, agregó indignada después.

La mirada crítica de Ofelia hacia el estado actual del peronismo y la militancia viene de larga data. “La escucha, tal vez, sea la llave de la época”, había dicho poco después de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. En esa oportunidad, cruzó el contenido donde se ve a los dirigentes ser saludados, abrazados o venerados por la gente.

“La verdad que no es un momento donde la gente celebra a la política, ni siquiera va a votar”, enfatizó. “Tenemos que escuchar los silencios antes de intentar ser los traductores de una época que no estamos entendiendo”, sentenció la ex-legisladora.

En otra de sus columnas ya había advertido sobre lo agobiante de una unidad que sirve como excusa para no dar la discusiones. “Tenemos que preocuparnos por construir una nueva mayoría social, no una mayoría política”, aseguró criticando a quienes ven a la política como una aritmética donde se suman dirigentes y votos.

“La apatía no es solo del que no va a votar sino incluso de los propios militantes”, agregó. También crítico a la política de “las encuestas y los focus group” en detrimento de una política que busque vincularse con el otro.

“No hay representación sin conexión y no hay conexión si no se quiera escuchar”, sentenció Ofelia.