Cristina Kirchner a Milei: “Estos tipos no construyeron nada, su única obra es cambiarle el nombre a lo que otros hicieron”

Cristina Fernández de Kirchner analizó la actualidad política e hizo un repaso de los últimos 20 años de historia, con fuertes críticas al presidente Javier Milei y su plan económico. El punto central de su presentación fue su dura advertencia por el "décimo default" que podría atravesar la Argentina, ante el problema de los dólares.

En este marco, la ex presidenta retomó las declaraciones del economista Ricardo Arriazu, uno de los más seguidos por el presidente Milei, durante el evento de AmCham la semana pasada. "En realidad, los años negativos de la Argentina fueron cuando la balanza de pagos falló, cuando se acabaron los dólares. Lo venimos diciendo, el tema de que el Gobierno no tiene dólares. ¿Es el superávit fiscal, es la emisión o es la falta de dólares? Es la falta de dólares. Los nueve defaults que pasaron en la Argentina fueron por la falta de dólares, que es lo que le está pasando ahora al Gobierno", explicó Cristina.

Además, consideró que lo que están haciendo en el Gobierno "es rascar el fondo de la olla porque están remonetizando la economía". "Faltan pesos y dólares, porque el consumo se ha ido al corno: ¿por qué? Porque no lo pueden remontar", enfatizó.

Por eso, según Cristina, "el default está a la vuelta de la esquina". "Como no quieren emitir para comprar dóalres, siguen hablando del problema sin el abordaje. Y lo que es mucho peor, este sostenimiento que se está haciendo hasta las elecciones próximas de octubre, tiene que ver con un nivel de endeudamiento formidable. Yo creo que de seguir con este nivel de endeudamiento, el décimo default no es una fantasía demasiado lejana", reflexionó.

Para la ex presidenta, un eventual default podría suceder ante la combinación de dos factores negativos de la economía. "No nos extrañe ver determinados hechos de deflación, de que van a terminar bajando los precios por la baja del consumo. ¡Qué buena noticia! Cuando bajás los precios por la deflación, es todo un problema", consideró. "Hubo deflación con Fernando De la Rúa, hubo deflación con Carlos Menem en los últimos años de su gobierno, es todo un problema. Y si todo esto se instala, el default está ahí nomás a la vuelta de la esquina, porque le explotó a De la Rúa", analizó Cristina en su discurso. Y cerró: "Pero hagámonos cargo porque era inevitable que un país se había endeudado por arriba de sus posibilidades y hoy también está cayendo la balanza comercial".

“Quiere hacernos creer que encontró la fórmula de la Coca Cola”:

Kirchner recordó la frase del vocero Manuel Adorni, en la que dijo: "Tus dólares, tu decisión". Como respuesta, Cristina ironizó: "Un pastelito está dos lucas hermano, de qué me hablás", expresó.

La exmandataria remarcó que "con el RIGI, al tercer año, no se liquida un solo dólar de exportación en Argentina, a no ser que el plan sea entregar algo más que deuda". "¿Territorio, tal vez? ¿Les darán un pedazo de Ushuaia, de Tierra del Fuego, para hacer alguna base, como les dio el payaso de Zelenski al otro?", planteó.

También consideró que "el desgobierno que hoy está en Casa Rosada quiere hacernos creer que encontró la fórmula de la Coca Cola" y "eso ya lo hicieron antes en la década del ´90 con el dólar barato de la convertibilidad". En ese sentido, Cristina cargó contra la gestión libertaria al afirmar que "no construyeron nada, ni una puta escuela, un puto edifico ni un puto monumento". "Su única obra es cambiarle el nombre a lo que otros hicieron, o denostar, qué mediocres y chatos", aseguró.

"Creadores de cultura... de acá, ¿quién se va a acordar de estos tipos dentro de 20 años?", se preguntó. La expresidenta además ironizó sobre el relanzamiento del canal Paka Paka, al advertir: "Me lo quieren poner a Zamba más clarito, no morocho, me lo han maquillado y en cualquier momento aparece de ojos celestes", dijo.