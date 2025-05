Santa Fe implementará tests antidoping sorpresivos a los policías y funcionarios de Seguridad

Para detectar y erradicar el consumo de estupefacientes tanto en las fuerzas de seguridad como en las distintas escalas del Ministerio de Justicia y Seguridad, la provincia de Santa Fe anunció que pondrá en marcha la realización de sorpresivos controles antidoping a funcionarios y agentes.





La disposición fue firmada por el ministro Pablo Cococcioni, quien también estará incluido en el padrón de quienes estarán disponibles para hacerse el análisis.



Las pruebas serán realizadas por personal externo y de manera no preanunciada.



El plan establece que la aplicación comience por el personal político del Ministerio y continúe luego con los cuadros jerárquicos de la Policía de Santa Fe, el Servicio Penitenciario y las áreas de inteligencia criminal.

Además, se indica que el antidoping se incorporará como requisito obligatorio en los exámenes de ingreso a las fuerzas y para acceder a ascensos.



En la disposición 12/2025, se agrega que las pruebas para el personal policial en actividad y de la planta política "se podrán reiterar en forma periódica, aleatoria y no anunciada".



"Los resultados serán entregados en sobre cerrado", aclara el comunicado, aunque detalla diferentes pasos y diferenciación: los postulantes a las Fuerzas de Seguridad entregarán sus tests a las autoridades encargadas del proceso de selección y al secretario de área; los agentes policiales al secretario de Seguridad Pública, los penitenciarios a la secretaría de Asuntos Penales y los de Inteligencia a la Subsecretaría de Inteligencia Criminal.



Esa cadena de reportes ante el superior jerárquico inmediato, el personal político del Ministerio entregará los sobres al ministro, mientras que el ministro se lo tendrá que dar al gobernador Maximiliano Pullaro.



Por el momento, no se informó la fecha de inicio de los controles, aunque comenzarían en las próximas semanas.

Pullaro ya había implementado controles antidoping en 2017 cuando era ministro de Seguridad durante la gestión del socialista Miguel Lifschitz. El propio Pullaro se sometió a la prueba en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario.



En caso de que el resultado del narcotest propuesto encuentre resultados positivos, se abren una serie de escenarios que podrían concluir con el desplazamiento del funcionario.

De aprobarse la redacción original del texto, primero se ofrecerá una contraprueba, que podrá ser solicitada dentro de las 48 horas para revalidar los resultados del estudio.