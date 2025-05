Reparación histórica: alivio para los contribuyentes, no más controles en los consumos ni patrimonios y beneficios fiscales

Con el objetivo de simplificar el cumplimiento tributario, reducir la carga burocrática y garantizar el derecho a la libre disposición del ahorro privado, el Gobierno nacional anunció la puesta en marcha del Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos.





De esta manera, el Gobierno busca desempolvar los dólares “bajo el colchón” que tienen los argentinos, que según diversas estimaciones públicas y privadas, superan los USD 200.000 millones, y generar así un mayor dinamismo del consumo.



El plan contempla dos etapas: una mediante un decreto y otra a través de un proyecto de ley, según anunciaron el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, y el titular de ARCA, Juan Pazo.



La primera fase consiste en acciones inmediatas ejecutadas desde el Poder Ejecutivo en el marco de la legislación vigente. Estas serán instrumentadas por el Ministerio de Economía, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La segunda fase requerirá el tratamiento y aprobación de una ley que proteja a los ahorristas frente a futuros gobiernos.



El plan se presentó como un cambio de paradigma, en el que el Estado deja de presumir culpabilidad sobre los ciudadanos por el uso de su dinero. En palabras oficiales, “lo tuyo es tuyo y podés gastarlo como quieras”.



El detalle de las medidas anunciadas:



Derogación de regímenes informativos



- Compras con tarjeta de débito, crédito y billeteras virtuales: hasta hoy, las administradoras de tarjetas de crédito le informan a ARCA todas las compras que hace una persona usando ese medio de pago. Desde ahora no se van a informar más, por lo que el monto de los consumos personales va a estar resguardado como toda información privada.



- CITI Escribanos: un sistema de información implementado por la ex (AFIP), a través del cual los escribanos debían reportar mensualmente determinadas operaciones notariales. Desde ahora, los escribanos ya no deberán reportar ninguna operación a ARCA.



- Compra-venta de vehículos usados: los concesionarios dejarán de reportar operaciones a ARCA.



- Pagos de expensas: las administradoras de consorcios no deberán informar más montos desde $32.000, como era hasta ahora.



- Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI): ya no se reportarán propiedades en venta.



- Consumos relevantes de electricidad, agua, gas y telefonía: los proveedores no deben reportar más esos datos.





Además, se prohibió a los bancos solicitar declaraciones juradas de impuestos nacionales. Las personas podrán negarse a entregar esos datos y recurrir a Defensa del Consumidor en caso de conflicto.



En otro sentido, se actualizarán los montos de los umbrales para el reporte de operaciones financieras de la siguiente manera:



- Transferencias y acreditaciones bancarias: antes el monto mínimo era de $1 millón y ahora pasará a ser de $50 millones.



- Extracciones en efectivo: se informaban desde cualquier monto. Ahora será a partir de $10 millones para personas jurídicas.



- Saldos al último día del mes: hasta ahora, se informaban saldos de entre $700.000 y $1 millón, dependiendo del tipo de cuenta. Ahora será desde $50 millones para cualquier tipo de cuenta y desde $30 millones para personas jurídicas.



- Plazos fijos: hasta ahora, se informaban desde los $1 millón. Ahora será desde $100 millones y desde $30 millones para personas jurídicas.



- Transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales: hasta ahora era desde $2 millones y ahora pasará a ser desde $50 millones, y desde $30 millones para personas jurídicas.



- Tenencias en Alycs: Se informaban todos los montos. A partir de ahora, se informarán desde $100 millones y desde $30 millones para personas jurídicas.



Información comercial:



Compras de consumidor final: antes se informaban desde las compras desde $250.000 en efectivo y $400.000 en otro medio de pago. Ahora será desde $10 millones para todos los medios de pago.





Nuevo régimen simplificado de Ganancias



- Se reemplazó el régimen tradicional por uno basado en facturación y gastos deducibles.

- Se eliminó la obligación de informar consumos personales y variaciones patrimoniales.

- Los contribuyentes recibirán una propuesta automática del impuesto a pagar, que podrán aceptar o modificar.

- Adhesión voluntaria desde el 1 de junio.

- La nueva declaración se aplicará al ejercicio fiscal 2025, con vencimiento en mayo de 2026.

- ARCA dejará de exigir que los pequeños contribuyentes completen formularios complejos como los grandes contribuyentes.

- El nuevo sistema automatiza la carga de datos y permite la revisión individual por parte del ciudadano.



Implementación del Sistema de Finanzas Abiertas (SFA)



A su vez, el BCRA impulsará un Sistema de Finanzas Abiertas (SFA), que reducirá la carga burocrática de las personas que interaccionan con los bancos y el sistema financiero en general; y mejorar la calidad de los servicios. Así, entre los múltiples beneficios para los usuarios que genera este sistema se encuentran:



- Permitirá a los usuarios tener una vista unificada de sus finanzas en una sola plataforma.

- Mayor control y transparencia: los usuarios elegirán con quién comparten sus datos.

- Mejora en el acceso al crédito mediante mejores perfiles de riesgo y análisis de datos integrados.

- Fomenta la creación de productos personalizados, como préstamos ajustados al perfil del usuario.

- Reduce costos y carga operativa para bancos y fintechs.

- Promueve la digitalización y la competencia en el sistema financiero.

- Facilita la inclusión financiera y el acceso al crédito, contribuyendo al crecimiento económico.



Proyectos de ley



- Ley para blindar a los ahorristas a futuro: se presentará un proyecto de ley de reforma del sistema tributario ante posibles cambios de gobierno o normativas fiscales futuras.



- Reducción de plazos de prescripción a través de una reforma en la Ley de Procedimiento Tributario.