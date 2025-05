Adorni confirmó que asumirá como legislador y que dejará el cargo de vocero: “Lanari es el heredero natural”

Manuel Adorni ratificó que renunciará a su cargo para asumir como legislador porteño. También, habló de su futuro nuevo rol y de quién será su posible reemplazo. “Eso lo va a decidir el Presidente; yo le voy a sugerir algún nombre, entiendo que Javier Lanari es tal vez el heredero natural”, indicó.





El actual vocero presidencial fue el gran ganador en las elecciones legislativas porteñas que se realizaron el pasado fin de semana. “Estoy preparando mi renuncia con mucha paciencia para retirarme, con todo el sentimiento que me ha dejado estos dos años acá”, explicó. Este movimiento se hará efectivo antes del próximo 10 de diciembre, fecha estipulada para la jura de los nuevos legisladores.



En esta línea, y aunque propondrá al Presidente sucesor para su actual posición, el vocero indicó que la decisión final recaerá en manos de Javier Milei. “Entiendo que Javier Lanari (actual subsecretario de Prensa) es tal vez el heredero natural". Y agregó: “Conoce todo el trabajo que se hace en la secretaría”.



En relación con su futura responsabilidad legislativa, Adorni aclaró que el objetivo no es controlar la Ciudad desde el poder legislativo. “El que gobierna es Jorge Macri [...] nosotros no vamos a interferir en la gestión porque no es lo que entendemos que debe pasar en un poder”, puntualizó. En cambio, su grupo se enfocará en impulsar leyes que disminuyan los impuestos y simplifiquen la burocracia, con el fin de beneficiar a los ciudadanos porteños.



Sobre la pobre participación en las recientes elecciones, y en diálogo con radio El Observador, subrayó que la duplicidad electoral podría haber sido un factor disuasorio. “La gente se hartó de que se le manipulen los domingos por alguna ventaja electoral”, analizó.



En cuanto a las reacciones postelectorales, Adorni señaló que recibió felicitaciones de los candidatos Silvia Lospennato y Ramiro Marra, mientras que Leandro Santoro, y el resto de los competidores, no se comunicó con él.



Consultado sobre su convocatoria de “tábula rasa” con todos los dirigentes que se quieran sumar a “las ideas de la libertad”, enfatizó que su partido está abierto a aquellos que comparten sus principios, pero marcó una clara distinción: “Los hacedores de la miseria [...] no hay chance de que sean liberales”, refiriéndose a figuras como Juan Grabois y Cristina Kirchner.