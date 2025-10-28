"Al Gobierno lo bombardearon mucho, la gente lo vio": Patricia Bullrich acusó a la oposición de "generar inestabilidad e incertidumbre"

Tras el triunfo en las urnas del oficialismo en todo el país, Patricia Bullrich adelantó que a partir del 10 de diciembre "el Congreso nos va a resultar mucho más fácil". Reivindicó el avance de La Libertad Avanza en todo el país y disparó contra la oposición por “generar inestabilidad”.

"Avanzamos y tenemos dos años para trabajar todo lo que se planteó en la campaña", afirmó Bullrich en una entrevista. "En los 24 distritos del país, La Libertad Avanza hizo una elección extraordinaria", elogió y analizó que los gobernadores que formaron una tercera línea les fue bien en los comicios locales pero explicó que "en la nacional, la gente vota proyectos". No obstante, adelantó que con ese sector "vamos a hacer acuerdos y dialogar".

Además, apuntó que el Gobierno debe ir a realizar acuerdos "sin soberbia" pese al buen resultado en las urnas y replicó: "La soberbia mata a cualquiera".

Sobre el respaldo de los ciudadanos, analizó que se "notó que al Gobierno lo bombardearon" y expresó que dijeron: "No le quiero cortar las alas a un proyecto que está naciendo que en dos años bajó la inflación, cortó los piquetes, hizo que haya superávit".

Por otro lado, descartó la posibilidad de que haya una unificación del Ministerio de Seguridad con el de Justicia.

"Se está avanzando en una mayor unidad", confió sobre la alianza de La Libertad Avanza y el PRO, que se consagró con el triunfo ayer en 16 de los 24 distritos del país.

"El Ejecutivo tiene otro ritmo, pero en este momento la batalla legislativa se había convertido en la más importante. A mí siempre me mandan a la batalla más difícil. Hay que negociar pero tampoco de tal manera que uno termine deformando el cambio que quiere hacer", indicó sobre la diferencia entre su cargo actual y el que asumirá a partir del 10 de diciembre.

"El resultado demostró que fue una buena decisión", indicó sobre el 50% de votos que obtuvo en la ciudad de Buenos Aires.

El caso Espert:

"Que alguien de la fuerza política quede involucrado... yo estaba mal", confió sobre cómo recibió el escándalo que envolvió a José Luis Espert con supuestos vínculos con el narcotráfico.

"La gente nos tranquilizaba a nosotros. A mí me hizo cambiar el humor. Antes estaba muy tensa, muy a la defensiva", indicó y confió que "nosotros estábamos como un boxeador intentando esquivar las piñas y aparte de quienes hoy tienen a su principal referencia presa", en relación a Cristina Fernández de Kirchner, quien se encuentra cumpliendo una condena a seis años de prisión en su domicilio.

"Me sentí mal de tener que estar a la defensiva y no a la ofensiva en la campaña. Cuando salí a la calle, cambié. La gente no estaba ahí", confió y compartió que le decía a su equipo de campaña: "Siento un clima en la calle, muy impresionante" y que a la vez se preguntaba si "este clima que yo siento en la calle ¿será verdad?".