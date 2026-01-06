Hacían “willy” con la moto, se fugaron de la policía y se los llevó puesto una camioneta

Personal motorizado del SASU patrullaba por la zona de calle 19 Y 532 cuando observaron a dos sujetos realizando peligrosas maniobras con una Honda Wave 110 con el agravante de que ninguno llevaba el casco puesto.

Al querer identificarlos hicieron caso omiso y aceleraron su marcha, por lo que comenzaron un seguimiento con balizas y sirenas encendidas. Además, solicitaron apoyo para implementar un operativo cerrojo.

Durante la fuga, los sospechosos cruzaron varios semáforos en rojo pero al llegar a una avenida, se les acabó la suerte: una Toyota Yaris los impactó de lleno y los dejó desparramados por el suelo.

En ese momento, la policía de seguridad de La Plata, bajo la órbita de la Superintendencia Región Capital 1, logró reducirlos e identificarlos. Luego fueron trasladados al Hospital de Gonnet y al de Melchor Romero debido a los golpes sufridos, aunque ninguno tenía riesgo de vida.