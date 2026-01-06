Dueño de un super chino disparó con una escopeta recortada

Era la medianoche y el 2026 ya había llegado. El dueño de un supermercado fue hasta el patio del comercio y desató una balacera completamente fuera de sí.

Un familiar, que creyó graciosa la escena, lo filmó. El sujeto, de fisonomía oriental, disparó con varias pistolas y luego con una escopeta.

Horas después, el vídeo se viralizó y alertó a los efectivos policiales. Además de la ilegalidad de los tiros, puso en riesgo a todo un barrio con las balas perdidas.

Los efectivos allanaron su domicilio, ubicado en Sicilia y Jacinto Peralta Ramos. Al momento de irrumpir encontraron al sospechoso de 31 años. Dentro de la casa encontraron una escopeta calibre 12/70 marca Stopping Power, una pistola Bersa cal. 9 MM modelo TPR 9, 27 cartuchos AT cal. 12/70, 42 cartuchos cal. 9 MM. Le formaron una causa por "portación ilegal de arma de guerra".