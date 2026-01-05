”Lucas, dale todo por favor”: asaltaron a un matrimonio con un nene, les entregaron todo y quisieron atropellarlos

Una pareja vivió una noche de verdadero terror en su casa de Juan de Garay y Spamdonari mientras bajaban del auto luego de una salida.

Todo comenzó cuando el matrimonio escuchó una fuerte frenada: eran dos coches que venían a alta velocidad y cargados de delincuentes.

La mamá, en un acto reflejo, comenzó a correr con el nene en brazos, que por la tensión y la angustia empezó a llorar desesperado.

El marido quedó cara a cara con uno de los delincuentes y aunque al principio se resistió, terminó dándoles las llaves, el teléfono y el celular. Sin embargo, los ladrones querían todavía más.

En un acto sanguinario, volvieron a subirse al coche y los persiguieron por la vereda con la intención de matar.

En ese momento se escuchó la sirena de policía y los ladrones tuvieron que fugarse.