”Lucas, dale todo por favor”: asaltaron a un matrimonio con un nene, les entregaron todo y quisieron atropellarlos

La dramática escena ocurrió en el partido de Tres de Febrero frente al domicilio de la familia. Los delincuentes se quedaron la llave, el celular y la plata pero quería todavía más.
 

Por Redacción

Lunes, 05 de enero de 2026 a las 09:54

Una pareja vivió una noche de verdadero terror en su casa de Juan de Garay y Spamdonari mientras bajaban del auto luego de una salida. 

Todo comenzó cuando el matrimonio escuchó una fuerte frenada: eran dos coches que venían a alta velocidad y cargados de delincuentes. 

La mamá, en un acto reflejo, comenzó a correr con el nene en brazos, que por la tensión y la angustia empezó a llorar desesperado. 

El marido quedó cara a cara con uno de los delincuentes y aunque al principio se resistió, terminó dándoles las llaves, el teléfono y el celular. Sin embargo, los ladrones querían todavía más. 

En un acto sanguinario, volvieron a subirse al coche y los persiguieron por la vereda con la intención de matar. 

En ese momento se escuchó la sirena de policía y los ladrones tuvieron que fugarse.

