Más de 5.500 controles y 96 positivos de alcoholemia en Año Nuevo: el más alto fue 2,23g/l

Las fiestas son uno de los momentos más activos en relación a la alcoholemia. Las cenas y brindis dan como resultado un gran número de conductores circulando con algún grado de alcohol en sangre, algo que está penado en casi todo el territorio nacional.

En ese sentido, la Agencia Nacional de Seguridad Vial reveló el reporte final de lo ocurrido en la primera madrugada del 2026.

En total se controlaron 5.557 vehículos y se detectaron 96 conductores con alcoholemia positiva. Además, se labraron 129 actas de infracción y se efectuaron 83 retenciones de licencia. Estos operativos se seguirán desarrollando durante toda la jornada.

Los conductores con alcoholemia positiva fueron apartados de la vía pública conforme a la normativa vigente. También se controló la circulación con documentación obligatoria vigente, el uso de cinturón de seguridad y casco, y la colocación correcta de patentes.

Las fiscalizaciones tuvieron lugar en 39 puntos del territorio nacional, en coordinación con las jurisdicciones provinciales y las fuerzas locales, especialmente en tramos con mayor flujo de tránsito por el inicio del período estival.

Las alcoholemias más altas

-2,23 g/l en Zárate, Buenos Aires

-1,67 g/l en Olivera, Buenos Aires

-1,61 g/l en Gualeguaychú, Entre Ríos

-1,52 g/l en Villa La Angostura, Neuquén

-1,29 g/l en Las Grutas, Río Negro