Venía a 150 por Panamericana, esquivó un patrullero y terminó en una zanja

“Creo que me quieren robar”, pensó un hombre luego de ver un Chevrolet Classic circulando a bajísima velocidad por Campos y Corrientes. Acto seguido, llamó a la comisaría y alertó a los efectivos.

Un móvil interceptó al sujeto en cuestión que se negó a identificarse y comenzó una feroz huida por la Panamericana. Seguido por las cámaras y varios patrulleros, la persecución se extendió por varios minutos con velocidad por encima de 120 kilómetros por hora.

Al llegar a la Colectora Este y Reconquista, la policía había armado un retén para detenerlo. El sospechoso logró esquivarlo pero terminó chocando de frente contra una de las protecciones de la ruta, lo que lo hizo volcar y caer en un zanjón.

De manera inmediata, el personal activó el protocolo de asistencia que incluyó a bomberos, Defensa Civil, Tránsito, médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET) y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El delincuente fue trasladado al Hospital Magdalena V. de Martínez, situado en General Pacheco.