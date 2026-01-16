¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Venía a 150 por Panamericana, esquivó un patrullero y terminó en una zanja

El delincuente era perseguido por la policía luego de la denuncia de un vecino en Don Torcuato por la presencia de un coche sospechoso.
 

Por Redacción

Viernes, 16 de enero de 2026 a las 09:22

“Creo que me quieren robar”, pensó un hombre luego de ver un Chevrolet Classic circulando a bajísima velocidad por Campos y Corrientes. Acto seguido, llamó a la comisaría y alertó a los efectivos. 

Un móvil interceptó al sujeto en cuestión que se negó a identificarse y comenzó una feroz huida por la Panamericana. Seguido por las cámaras y varios patrulleros, la persecución se extendió por varios minutos con velocidad por encima de 120 kilómetros por hora. 

Al llegar a la Colectora Este y Reconquista, la policía había armado un retén para detenerlo. El sospechoso logró esquivarlo pero terminó chocando de frente contra una de las protecciones de la ruta, lo que lo hizo volcar y caer en un zanjón. 

De manera inmediata, el personal activó el protocolo de asistencia que incluyó a bomberos, Defensa Civil, Tránsito, médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET) y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El delincuente fue trasladado al Hospital Magdalena V. de Martínez, situado en General Pacheco.

