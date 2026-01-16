Ataque con cuchillos, fuga y operativo cerrojo

Con un vaso de vino en la mano y cuchillos a la cintura. Así se movían dos delincuentes por las calles de Vicente López en busca de desprevenidos para robarles.

Una pareja que esperaba el colectivo en la zona de Avenida Constituyentes y Laprida pasó minutos de terror luego de ser abordados por los ladrones que le sacaron celulares, zapatillas y efectivo.

La mujer se acercó a uno de los “Puntos Seguros” para alertar a la policía. Al mismo tiempo, dos efectivos motorizados pasaban por la avenida, por lo que mediante señas les indicó hacia donde habían ido los delincuentes.

De este modo se inició un operativo cerrojo guiado desde el Centro de Monitoreo. El primer delincuente fue detenido a las pocas cuadras, aunque no lograron encontrarle nada, ya que venía descartando tanto el arma como su parte de lo robado.

El otro continuó la fuga a pie hasta que finalmente fue atrapado en Zufriategui y Balcarce, cerca de la estación de colectivos. Allí encontraron una de las cuchillas utilizadas. Ambos aprehendidos fueron puestos a disposición de la Comisaría 4ª de Martelli.