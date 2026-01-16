Tenía arresto domiciliario y tobillera electrónica: cometió seis robos en un mes

Las imágenes habían causado indignación entre los vecinos: un ladrón con un dispositivo de seguimiento entró al patio de una casa, agarró un par de zapatillas y se fue como si nada.

Los vecinos habían advertido que el sospechoso, un hombre de 39 años, era el autor de otros hechos similares:

-Robo en vivienda en remodelación (30/11/2025): junto a su hermano, fue identificado como autor del robo de herramientas.

-Hurto de herramientas de una camioneta (02/12/2025): el damnificado aportó filmaciones donde se observa a los hermanos como autores del hecho.

-Hurto de bicicleta (05/12/2025): se comprobó la autoría luego de ser observado cometiendo el hecho mientras portaba pulsera electrónica, secuestrándose vestimentas y un motovehículo utilizado para los ilícitos.

-Robo en local comercial (11/12/2025): mediante tareas investigativas se certificó su autoría en un robo con rotura de puertas y sustracción de dinero y prendas de vestir.

-Hurto en vivienda con registro fílmico (05/01/2026): el imputado fue identificado tras el análisis de cámaras de seguridad, donde se lo observa sustrayendo calzado del interior de una propiedad.

Ese último crimen, viralizado en redes y por los vecinos, fue la gota que colmó el vaso y llegó a la Justicia a tomar la decisión.