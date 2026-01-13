No dejes la puerta abierta: charlaban en el parque y las metieron a culatazos en la casa

Habían sido días de relax y reencuentro para dos mujeres que llevaban un tiempo sin verse. Era el último día y estaban terminando de guardar los bolsos de una de ellas para que emprenda el viaje de regreso.

Las mujeres conversaban en el patio delantero mientras la puerta permanecía abierta. Lo que no sabían, es que ya habían sido elegidas por un grupo de delincuentes como víctimas.

Los ladrones, que se movían en un coche blanco, estacionaron en la esquina. El conductor permaneció arriba para coordinar la fuga mientras los otros dos pasaron caminando por la puerta de la vivienda para corroborar que no hubiera nadie más.

Mientras las amigas se daban un beso de despedida, los dos delincuentes, pistola en mano, las abordaron y las forzaron a entrar a la casa.

Una vez allí le robaron una mochila y dinero en efectivo.