Dos motos, una maniobra imprudente y tres heridos en el asfalto

Era domingo por la tarde y no había demasiado tráfico en la zona de Ituzaingó 299. Una conductora de 43 años esperaba en la esquina y, con algo de impaciencia, decidió acelerar aunque aún no estuviera en verde.

Sin embargo, al avanzar unos pocos metros, sintió un golpe seco: era una Motomel S2 ocupada por dos personas que la chocó de costado y provocó que los tres cayeran al suelo.

El servicio de emergencias atendió al conductor de 25 años y a su pareja de 33 que, aunque con heridas leves, debió ser trasladada al hospital.

Por su parte, la dueña de la Benelli TNT se trasladó por sus propios medios al Hospital Fernández.