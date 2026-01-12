Alerta turistas: roban autos con inhibidores a la salida de la playa y en la peatonal

Con esfuerzo y trabajo, una familia logró darse el gusto de unas vacaciones en el Partido de la Costa. Sin embargo, lo que tenía que ser alegría y relax se convirtió en una pesadilla cuando, luego de un paseo, descubrieron que les habían abierto el auto.

Esa denuncia, sumada a una más de similares características, abrió una investigación por parte de la policía que, con el apoyo del Centro de Monitoreo, descubrió el accionar de tres delincuentes que utilizaban un handy inhibidor para abrir coches en la zona de la peatonal.

Los sujetos en cuestión eran oriundos de Avellaneda y llegaron hasta la localidad balnearia para aprovechar el caos turístico del verano.

En uno de los vídeos se puede ver como un sujeto merodea alrededor de un auto mientras vulnera el cierre centralizado para poder abrirlo y tomar lo que había a mano.

A partir del trabajo coordinado de personal policial, se logró la interceptación de los sospechosos y la incautación de la totalidad de los efectos sustraídos, como así también de un handy utilizado como inhibidor, una punta metálica empleada para la rotura de cristales y un automóvil Peugeot 308 que utilizaban para trasladarse mientras cometían los ilícitos.