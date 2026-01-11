Rápida reacción policial salvó la vida de un bebé de dos meses 

Un dramático episodio se vivió durante la madrugada en la ciudad de Córdoba, cuando un bebé -de apenas dos meses- comenzó a asfixiarse y fue salvado gracias al rápido accionar de la Policía.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida 11 de Septiembre y avenida Circunvalación, donde efectivos policiales se encontraban colaborando en un operativo por un accidente de tránsito.

En ese momento, un hombre descendió de un automóvil Volkswagen Gol y, visiblemente desesperado, alertó a los uniformados de que su hijo presentaba signos de broncoaspiración y no podía respirar con normalidad.

Ante la urgencia de la situación, los policías actuaron de inmediato y realizaron maniobras de primeros auxilios para desobstruir las vías aéreas del bebé.

Gracias a la intervención rápida y precisa, lograron estabilizar al pequeño y evitar consecuencias mayores, ganando tiempo vital para su atención médica.

Luego, el bebé fue trasladado de urgencia al Hospital Florencio Díaz, donde recibió asistencia profesional y quedó bajo observación para su evaluación y cuidado.