Robó la moto de un hombre de 62 años, la desarmó y vendía las piezas por Facebook          

En un operativo realizado en Mar del Plata, la Policía local llevó a cabo un allanamiento en un domicilio de Av. Colón al 12.100, tras una investigación por el robo de un motovehículo estacionado en la vía pública.

El hecho se registró el 22 de diciembre de 2025, cuando un hombre de 62 años informó que su motocicleta Honda XRE300 Rally, modelo 2014, fue sustraída mientras la había dejado con traba volante en San Martín al 3800.

Tras la denuncia por “hurto de motovehículo”, personal del Grupo Técnico Operativo de la Comisaría Primera insertó la unidad en el sistema de secuestro y carga de dominio LPR, iniciando la investigación para dar con los autores.

El allanamiento, autorizado por el Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial Mar del Plata, permitió recuperar partes del rodado, un arma de fuego con munición, teléfonos celulares, herramientas de mano y la motocicleta XR250 blanca utilizada en los hechos ilícitos.

Se determinó que el imputado desarmaba parcialmente los vehículos y comercializaba sus partes en el mercado negro.

El principal sospechoso fue identificado como un joven de 18 años, desocupado y residente del inmueble allanado, quien quedó notificado por los delitos de robo agravado de vehículo dejado en vía pública y tenencia de arma de fuego de uso civil condicional.

El fiscal a cargo de la UFI de Delitos Contra la Propiedad Automotor, Dr. Eduardo Layus, avaló el secuestro de los elementos y dispuso el alojamiento del imputado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

El operativo, que forma parte de una serie de investigaciones contra delitos automotores en Mar del Plata, subraya el trabajo conjunto entre la Policía y la Justicia para desarticular redes de robo y comercialización ilegal de vehículos y repuestos.