Tienen 16 años y pedido de captura: los agarraron en un auto robado

Personal de la Comisaría Vecinal 4 C realizaba un patrullaje de rutina en el sur de la Ciudad cuando observó en la esquina de Martín Rodríguez y Ayolas a un Volkswagen detenido de forma sospechosa.

Los ocupantes, al ver a los efectivos, descendieron y comenzaron a correr, dejando el Bora con las luces encendidas.

Un oficial ordenó que se detuvieran para ser identificados pero siguieron escapando por la avenida Almirante Brown, por lo cual el efectivo irradió la alerta, sumándose personal a la persecución, que siguió por el sector peatonal del puente Nicolás Avellaneda, rumbo a Provincia.

Fue en la bajada del puente, en Carlos Pellegrini y Argentino Valle, en Dock Sud, donde los tres sujetos fueron interceptados por los móviles policiales.

Uno de los detenidos tiene 21 años, con antecedentes por robo y robo a mano armada, en tanto los otros dos tienen 16 años, uno con antecedentes por robo y encubrimiento, y el otro con un pedido de captura del Juzgado de Garantías 4 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, por una causa de robo del 19 de julio del año pasado.

En cuanto al auto, tras una serie de llamadas a comisarías de la zona, el propietario en ese momento estaba realizando la denuncia en la Comisaría 1 de Avellaneda de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, por robo a mano armada.