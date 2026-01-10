Tenía más de 1.000 ruedas “usadas” a la venta: eran todas robadas

Efectivos de la Comisaría Décimo Sexta allanaron un comercio ubicado en Peralta Ramos y 12 de Octubre conocido como “Show Whells” a partir de una investigación vinculada al hurto automotor.

Con la sospecha de que el taller mecánico trabajaba con mercadería robada, los uniformados procedieron a la inspección del local comercial.

Allí hallaron 1130 neumáticos de distintas marcas y medidas, 250 llantas de aleación, 300 llantas de chapa, 70 tuercas de seguridad de rueda, 98 cubre tuercas centrales de rueda de distintas marcas.

Parte del material estaba exhibido en la calle, mientras que una importante porción de las ruedas estaban tiradas en la terraza del taller.

La Dra. Lorena Hirigoyen, a cargo de la UFI de Delitos contra la Propiedad Automotor dispuso la notificación del masculino de 46 años por actuaciones caratuladas como “Averiguación de ilícito”.