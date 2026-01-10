Delincuente con tobillera electrónica entró a una casa y se llevó un par de zapatillas

La cámara de una casa ubicada en calle 14 entre 103 y 105 registró el momento en el que un hombre vestido de musculosa, bermuda y alpargatas atraviesa de forma paciente el patio.

Lo que llamó la atención del registro fue que el delincuente llevaba puesta una tobillera electrónica, dispositivo que no le impidió cometer un nuevo delito.

El ladrón logró llegar hasta un quincho, siempre teniendo cuidado de no generar ruidos, agarró un par de zapatillas y se fue por el mismo lugar por el que entró.

Vecinos de la zona denunciaron que el hombre venía de un raid delictivo. “Tengo información que el delincuente tiene decenas de causas y le han hecho alrededor de 7 allanamientos en los últimos meses”, indicó una de las víctimas.

“Por alguna razón, el juez no ordena su detención”, se lamentó.