Miguel Pesce: “La mayoría de las investigaciones fueron durante nuestra gestión”

El expresidente del Banco Central de la República Argentina, Miguel Ángel Pesce, se refirió a las causas judiciales que investigan supuestas maniobras irregulares relacionadas con la compra y venta de dólares durante 2022 y 2023. Señaló que gran parte de estas denuncias surgieron a partir de controles y procedimientos iniciados durante su administración.

En declaraciones a Radio 10, Pesce enfatizó que el Ministerio de Economía, entonces bajo la dirección de Sergio Massa, no participaba en los procesos de supervisión ni en la aplicación de sanciones sobre el mercado cambiario, ya que estas competencias estaban exclusivamente a cargo del Banco Central.

El exfuncionario recordó que bajo su gestión se realizaron numerosos sumarios administrativos por violaciones al régimen cambiario, explicando que "la mayoría de las investigaciones que se han hecho han sido durante nuestra gestión, mientras yo presidía el Central".

Los dichos de Pesce se dieron en el contexto de operativos ordenados por tres juzgados federales en bancos, casas de cambio y domicilios particulares, vinculados a movimientos en el mercado de divisas durante las restricciones cambiarias, con sospechas sobre el destino final de dólares comprados al valor oficial.

Pesce reivindicó el accionar del Banco Central y subrayó que las medidas judiciales analizadas derivan de los controles aplicados en su gestión. Detalló que se cerraron 136 operadores de cambio: “Se intima a la institución a que explique las operaciones que está haciendo, si no las hace se la suspende y se le da derecho a la defensa”.

Finalmente hay sanciones económicas y restricciones para operar.

Además, indicó que parte de estas medidas siguen vigentes: “En el principio del actual Gobierno se cerraron 15 operadores más y ahora están aplicándose las multas de las investigaciones que comenzaron durante nuestra gestión. Hay instituciones a las cuales se les han aplicado hasta $60.000 millones de multa”, precisó.

Finalmente, el ex titular del Bcra advirtió sobre los riesgos de desregulaciones en el sistema financiero y cambiario. Recordó que cuando hubo desregulaciones en el pasado, se generaron situaciones críticas, y destacó que aunque no hubo desregulación bancaria, sí la hubo en el mercado cambiario, con un aumento significativo de operadores de cambio, que pasó de menos de 40 en 2015 a unos 240 en 2019.