Violento asalto a un fletero: "Dame la plata viejo"

El hecho ocurrió en Mar del Plata cuando un fletero de 61 años fue atacado por una banda armada en plena vía pública. Ocurrió cerca del mediodía, cuando la víctima había estacionado su camión en Arrue entre avenida Luro y 25 de Mayo para realizar un trabajo.

Según la denuncia, apenas su compañero descendió del rodado, dos delincuentes con el rostro cubierto lo sorprendieron. Uno de ellos exhibía un arma de fuego y le exigió dinero. Al responder que no llevaba efectivo, los asaltantes le robaron el teléfono celular, documentación del camión y repuestos que transportaba.

Antes de huir, los delincuentes actuaron con extrema violencia: golpearon al fletero con el arma en la cabeza, provocándole un corte, y escaparon rápidamente del lugar, dejando a la víctima herida y en estado de shock.

Tras una serie de tareas investigativas, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 16ª, con apoyo de efectivos de la Comisaría 11ª y del Destacamento Centenario, llevó adelante allanamientos simultáneos en dos domicilios: uno en el barrio Centenario y otro en la zona de Las Heras.

Si bien los procedimientos no permitieron dar con los autores del asalto, la investigación tuvo un avance clave: en uno de los objetivos se secuestró un Peugeot 208 gris, señalado como el vehículo utilizado por la banda al momento del robo. La Justicia dispuso el legal secuestro del rodado, que quedó a disposición de la causa.

La causa está en manos de la UFI N° 1, a cargo de la fiscal Florencia Salas, con intervención del Juzgado de Garantías N° 4. La búsqueda de los delincuentes continúa.