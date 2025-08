Vuelve CAFEST a Mar del Plata: el festival que celebra la cultura cafetera local

Después del éxito de su primera edición, el próximo domingo 10 de agosto de 10:00 a 20:00 se llevará a cabo la segunda edición de CAFEST: el festival que celebra la cultura cafetera local y convoca a todos los amantes del café, la música y las experiencias al aire libre.

En esta ocasión, la propuesta del Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata (EMTURyC) se amplía y tendrá lugar de manera simultánea en dos espacios patrimoniales de la ciudad: Villa Victoria (Matheu 1851) y Villa Mitre (Lamadrid 3870), con entrada libre y gratuita.

Al igual que en su primera edición, CAFEST Vol. II reunirá a los principales referentes del café en Mar del Plata: productores, tostadores y cafeterías.

A lo largo de la jornada, el público podrá disfrutar de degustaciones, presentaciones de productos, propuestas gastronómicas y sets de DJs en vivo, todo en un entorno natural y cultural de gran valor para la ciudad.

El festival se inspira en los encuentros internacionales conocidos como coffee raves, que combinan música, comunidad y café de calidad en un mismo evento. En ese marco, CAFEST Vol. II vuelve a proponer una experiencia multisensorial que invita a redescubrir el café como símbolo de identidad y encuentro.

Participarán del evento cerca de 38 marcas locales, entre ellas:



• ATC - ACA TOMAMOS CAFE

• AVGVSTVS

• Batuta Coffee Roasters

• Biósfera

• Cabrales

• Café Martínez

• Chez Coffee

• Coco Cafe

• Cookies the factory

• Costiera

• Croissant Cafe

• Delicias de Maru

• Deseado brewing

• DINETTE

• El Condor

• Eurocafe

• GO COMPANY

• Green Mug

• Grupo GV

• Havanna

• Keto by Noe

• Kiva Café

• La Cafeta

• La Fonte D' Oro

• Lirien Pastelería y café

• LUYS COFFEE

• MITO ESPRESSO

• Multienvases

• Nat coffee

• Niño lobo

• Perezoso Café

• SÃO Medialunas & Cafe

• Suárez Cafe

• The Cookie World

• Torreón del Monje

• Tre Coffee Club

• Weiss Break & Brunch

• Yobarista

Para más información, consultar las redes sociales de @turismomardelplata o ingresar en www.turismomardelplata.gob.ar